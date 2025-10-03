Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?

Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.

Cuidado con las multas

El uso del teléfono móvil al volante, no tener la ITV en regla o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, son algunas de las infracciones más comunes en España. Pero sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, estando presente en 2 de cada 3 denuncias. Estas son las infracciones:

Sanciones por exceso de velocidad / Archivo

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

¿A qué velocidad se puede circular con remolque?

Si tienes un remolque y lo usas a menudo con tu coche, debes saber que la velocidad máxima permitida si se trata de un remolque ligero es 90 km/h. La DGT ha querido recordarlo en sus redes sociales a manera de “Test”.

Por ello, te recomendamos que si vas a circular con un remolque de este tipo no excedas la velocidad, pues no solo podrías recibir una multa sino que es peligroso.