Premio Coche del Año de los Lectores: El Ford Ranger PHEV vence en septiembre

Septiembre cerró con un claro vencedor: el Ford Ranger Híbrido Enchufable, que se alzó como ganador en la última votación mensual del Premio Coche del Año de los Lectores. Los lectores valoraron su capacidad de combinar la robustez y la practicidad de siempre con una tecnología híbrida enchufable que añade eficiencia y versatilidad.

De hecho, el Ranger PHEV abre una nueva etapa en la historia del pick-up más vendido de Europa durante la última década. Su sistema híbrido combina el motor EcoBoost de gasolina de 2.3 litros con un motor eléctrico de 75 kW y una batería de 11,8 kWh, logrando una potencia máxima de 281 CV y un par de 697 Nm, el más alto de cualquier Ranger de serie.

Gracias a su batería, puede recorrer hasta 52 km en ciclo urbano WLTP en modo eléctrico, lo que lo hace ideal para los desplazamientos diarios en ciudad sin emisiones. Pero donde realmente marca la diferencia es en que mantiene intactas las capacidades que han hecho del Ranger un líder: hasta 3.500 kg de remolque y 1.000 kg de carga útil, además de una tracción total e-4WD con varios modos de conducción para adaptarse a barro, arena, nieve o asfalto.

El propulsor de la nueva Ford Ranger PHEV entrega 218 CV de potencia entre el motor eléctrico y el Ecoboost de gasolina. / Ford

Otra innovación es el sistema Pro Power Onboard, que convierte al Ranger en un generador rodante. Con hasta 6,9 kW de potencia, permite enchufar herramientas eléctricas, equipos de obra o incluso alimentar un campamento completo sin necesidad de conexión externa. Todo ello lo convierte en una herramienta tan válida para el trabajo como para la aventura.

El interior también ha dado un salto en confort y tecnología. Todas las versiones incluyen cabina doble de cinco plazas, pantalla vertical de 12 pulgadas con SYNC 4A, cuadro digital de 8 pulgadas y recarga inalámbrica. En los acabados superiores, como el Wildtrak o la edición especial Stormtrak, se suman detalles exclusivos, sonido B&O, asientos calefactados y faros Matrix LED.

Los candidatos de octubre

Tras la victoria del Ford Ranger PHEV en septiembre, el mes de octubre llega con tres aspirantes muy distintos al Premio Coche del Año de los Lectores. Un SUV eléctrico chino que busca abrirse camino en Europa, un todocamino japonés que estrena generación y un SUV coupé eléctrico que anticipa el futuro de Toyota. Tres propuestas que reflejan la diversidad del mercado actual y que competirán por tu voto.

Leapmotor B10

El Leapmotor B10 simboliza la ofensiva de los fabricantes chinos en Europa. Este SUV compacto 100% eléctrico llega con argumentos sólidos: un motor de 218 CV y 240 Nm, dos baterías a elegir (56,2 kWh y 361 km o 67,1 kWh y 434 km WLTP), y un sistema de carga rápida que permite recuperar del 30 al 80% en solo 20 minutos.

Leapmotor B10 / Leapmotor

Su diseño busca atraer a un público joven, con faros Wing Star LED, manillas enrasadas y un perfil de 4,51 metros de longitud. En el interior sorprende por su amplitud, con hasta 1.415 litros de capacidad de maletero y un ratio de aprovechamiento del 87,4%, líder en su clase. El equipamiento tecnológico también está a la altura, con pantalla central de 14,6 pulgadas, conectividad total y hasta 17 sistemas de ayuda a la conducción.

La gran baza del B10 está en su precio: desde 19.990 euros con ayudas, situándose como una de las opciones más competitivas de su categoría. Además, Stellantis ya ha confirmado que Leapmotor fabricará sus modelos en España, con la planta de Zaragoza como principal candidata. Eso significa que este SUV eléctrico no solo será accesible, sino también “made in Spain” en un futuro cercano.

Mazda CX-5

El Mazda CX-5 ha sido, desde 2012, uno de los modelos más vendidos y valorados de la marca japonesa. Ahora estrena tercera generación y lo hace con un salto cualitativo en diseño, espacio y tecnología.

Con 4,69 metros de largo y una batalla de 2,81 metros, ofrece un interior más amplio y un maletero de 583 litros (hasta 2.019 litros con asientos abatidos). Su estilo Kodo evoluciona hacia una silueta más robusta y elegante, con pasos de rueda más marcados y un frontal de gran presencia.

Mazda CX-5 / Mazda

En el habitáculo se apuesta por el concepto japonés Ma, que busca armonía y equilibrio. Se estrenan pantallas táctiles de 12,9 o 15,6 pulgadas con Google integrado, un sistema de sonido BOSE de 12 altavoces en los acabados superiores y materiales de mayor calidad, que refuerzan la sensación de refinamiento.

En el apartado mecánico, el CX-5 apuesta por la sencillez y la eficiencia. Toda la gama cuenta con el motor 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV, apoyado por un sistema de hibridación ligera M Hybrid de 24V, lo que le otorga la etiqueta ECO. Puede combinarse con tracción delantera o total y transmisión automática de seis marchas. Los consumos se sitúan entre 7,0 y 7,5 l/100 km, con emisiones de entre 157 y 169 g/km de CO₂.

Su precio arranca en 35.200 euros en España, con cuatro niveles de equipamiento (Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line y Homura). Una propuesta pensada para quienes buscan un SUV refinado y práctico, tanto en la ciudad como en las escapadas familiares.

Toyota C-HR+

El Toyota C-HR ha sido un éxito rotundo en Europa, con más de un millón de unidades vendidas en apenas dos generaciones. Su evolución natural es el C-HR+, un SUV coupé eléctrico que llegará al mercado a finales de 2025 con más diseño, más potencia y más tecnología.

Basado en la plataforma e-TNGA, el C-HR+ se ofrecerá con dos baterías: 57,7 kWh (167 CV y tracción delantera) y 77 kWh, disponible con tracción delantera (224 CV) o total (343 CV). Su autonomía máxima será de hasta 600 km WLTP, y la versión más potente podrá acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos, convirtiéndose en el modelo más rápido de Toyota en Europa fuera de la gama GR.

Toyota C HR+ eléctrico / Toyota

Mide 4,52 metros de largo y ofrece un interior espacioso, con un maletero de 416 litros, pantalla central de 14 pulgadas, cargador a bordo de hasta 22 kW y carga rápida de 150 kW. Entre su equipamiento destacan la función de preacondicionamiento de la batería, los asientos calefactados y el completo paquete de seguridad Toyota Safety Sense. La batería contará con garantía de hasta 10 años o 250.000 km si se cumplen las revisiones en la red oficial.

Su diseño sigue siendo uno de sus grandes atractivos, con líneas de coupé muy marcadas y detalles que transmiten dinamismo, sin sacrificar habitabilidad. Una apuesta clara de Toyota por consolidar su estrategia eléctrica en Europa junto al bZ4X y al Urban Cruiser.