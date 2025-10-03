Las motos se echan a la calle este fin de semana

El próximo 5 de octubre, las ciudades de toda España serán testigo de una gran movilización motera que promete ser una de las más contundentes de los últimos años. Una protesta convocada por asociaciones, clubes y plataformas ciudadanas que no tiene color político ni marca detrás, pero sí un grito unánime: basta ya de criminalizar a los motoristas.

El origen de esta movilización se encuentra en el hartazgo acumulado por parte de un colectivo que se siente, cada vez más, ignorado, maltratado y señalado. Las medidas restrictivas que se anuncian o aplican en diversas ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, la falta de infraestructura específica, el abandono del mantenimiento viario o la creciente demonización del vehículo privado, han colmado la paciencia de quienes, sobre dos ruedas, no solo disfrutan, sino también se desplazan y trabajan a diario.

Dos motocicletas aparcadas en Barcelona / A. de S.

No es una guerra, es una llamada al respeto

Las diferentes plataformas que impulsan esta protesta —entre ellas Smartmoto Riders, Plataforma Motera por la Seguridad Vial y grupos como Riders por la Movilidad— insisten en que esta no es una manifestación contra nadie, sino a favor de la convivencia, la seguridad y el sentido común.

Lo que se pide no es privilegio ni trato especial, sino respeto por un medio de transporte que es más sostenible que el coche, que reduce la congestión y que, bien integrado en el ecosistema urbano, aporta ventajas claras a la movilidad general.

Sin embargo, las decisiones recientes de algunas administraciones parecen ir en sentido contrario. Desde restricciones sin alternativas realistas, pasando por la eliminación de aparcamientos para motos, sanciones desproporcionadas o incoherencias legales que afectan directamente a la libertad de circular y aparcar.

Las claves de la manifestación

Los lemas que unifican esta protesta no pueden ser más claros: respeto, sensatez y cumplimiento de la ley.

Bajo estos tres pilares, los motoristas exigirán:

Que no se les criminalice como colectivo en las políticas públicas.

en las políticas públicas. Que se reconozca a la moto como parte de la solución a los problemas de movilidad , y no como un problema en sí misma.

, y no como un problema en sí misma. Que se mejore el mantenimiento del asfalto , punto clave en la siniestralidad de las dos ruedas.

, punto clave en la siniestralidad de las dos ruedas. Que se legisle con coherencia técnica y no ideológica , incluyendo una representación real del colectivo motero en la toma de decisiones.

, incluyendo una representación real del colectivo motero en la toma de decisiones. Que se apliquen leyes claras, justas y con criterio, como en el caso del estacionamiento en aceras o el acceso a zonas de bajas emisiones.

En definitiva, que se escuche a quienes llevan años conviviendo con la ciudad sobre dos ruedas, aportando dinamismo, economía y, en muchos casos, salvando el colapso del tráfico.

Motocicletas aparcadas en batería / JORDI COTRINA

Participación masiva en toda España

La manifestación del 5 de octubre tendrá lugar de forma simultánea en más de 30 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga y muchas más.

La hora de inicio será a las 12:00h en la mayoría de ciudades, aunque se recomienda consultar las redes sociales y webs de cada grupo organizador para confirmar el punto de salida exacto. En todas ellas se espera una presencia masiva de moteros de todas las cilindradas y estilos, en un ambiente reivindicativo pero cívico, como ya ha demostrado el colectivo en otras ocasiones.

Más que gasolina: unión, cultura y comunidad

Las movilizaciones del 5 de octubre no solo son una protesta puntual, sino una muestra del músculo social que tiene el mundo de la moto en España. Un sector que mueve empleo, industria, cultura y pasión. Que va más allá de la conducción para convertirse en una forma de vida y una comunidad con valores muy sólidos.

La protesta también es una oportunidad para visibilizar esa unión, para recordar que los motoristas no son un estorbo, ni un peligro, ni una moda pasajera, sino una parte activa y responsable de la movilidad, la economía y la sociedad.

Por eso el próximo sábado, el sonido de las motos será una llamada al diálogo, al entendimiento y, sobre todo, al respeto. Porque si algo ha demostrado la comunidad motera a lo largo del tiempo, es que sabe defenderse. Y sobre todo, que sabe hacerse escuchar.