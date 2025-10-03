Mercedes-Benz ha creado un sol artificial en su nueva pista de pruebas

Pocas marcas pueden presumir de tener un centro de pruebas como el que Mercedes-Benz ha construido en Immendingen, al sur de Alemania. En sus 520 hectáreas —el equivalente a casi 750 campos de fútbol— se recrea todo tipo de carreteras, entornos urbanos, pendientes imposibles, condiciones extremas… y también fenómenos naturales. Allí, los coches se conducen solos gracias a robots, los faros se testan con un sol artificial y los peatones son maniquíes programables que no tienen el riesgo de morir atropellados si algo falla.

Pista de pruebas de Mercedes-Benz en Immendingen / Mercedes-Benz

El nuevo centro de pruebas de iluminación, recién inaugurado, no solo replica una carretera secundaria de 135 metros con todos sus elementos, sino que permite ensayos simultáneos con hasta cinco coches, en condiciones constantes, día o noche. Todo el asfalto se diseñó para imitar el desgaste real y los postes reflectantes y peatones falsos se colocan a demanda. El objetivo: que el sistema de faros de un coche de pruebas se comporte igual en el circuito que en la vida real cuando se comercialice.

Y cuando no hay sol, Mercedes lo fabrica. Un sistema de iluminación de alta intensidad, similar al que se usa en buques del Ártico para detectar icebergs, simula las condiciones más exigentes de brillo, incluso al atardecer o con nubes densas. También se puede recrear lluvia intensa o rocío, lo que permite comprobar cómo reacciona el vehículo ante la reducción de visibilidad o el deslumbramiento.

Un circuito que equivale a 300.000 km de baches

Pero si hay un módulo que llama la atención es el conocido como circuito de durabilidad Heide, una pista tan maltratada que cada kilómetro simula 150 km de conducción real sobre firme en muy mal estado. El objetivo es poner al límite el chasis y la estructura del coche, buscando grietas, crujidos o deformaciones. Tales son las condiciones al volante que aquí no conducen humanos: los vehículos son pilotados por robots, 24 horas al día y sin descanso, para lograr una fatiga acelerada y precisa, además de conservar las lumbares de los especialistas de la marca.

Los coches son conducidos por robots / Mercedes-Benz

En total, los prototipos pueden recorrer hasta 6.000 kilómetros en esta pista, lo que equivale a 300.000 km en condiciones extremas, en apenas unos días. Además, cada pista tiene su gemelo digital, lo que permite repetir los ensayos con fidelidad y comparar resultados con simulaciones previas.

Protegido por ovejas y llamas

La nota curiosa la pone el mantenimiento del entorno. El paisajismo se encarga a un rebaño de ovejas, que pastan de forma controlada para evitar que la vegetación invada las zonas de ensayo. Pero no están solas: varias llamas viven también en el centro y actúan como guardianas contra los zorros, protegiendo al rebaño.

Maniquíes de pruebas de Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

Además, Mercedes-Benz ha construido hábitats artificiales para especies protegidas, como abejas silvestres, anfibios, castores o aves, y ha habilitado más de 100 hectáreas para compensación ecológica, incluyendo estanques, nidos y pilas de madera muerta para fomentar la biodiversidad.

30.000 coches y más de 100 millones de kilómetros de test

Desde que Mercedes-Benz empezó a construir este centro hace una década, más de 30.000 vehículos han pasado por sus instalaciones, acumulando más de 100 millones de kilómetros de pruebas, el equivalente a dar 2.500 vueltas al mundo. Todo en un mismo lugar, sin depender de carreteras públicas ni climas variables.

En total, el campo de pruebas reúne más de 30 módulos con 86 kilómetros de pista, incluidos cruces urbanos complejos, puertos de montaña con 180 metros de desnivel, carreteras americanas, europeas, chinas o japonesas y tramos de adoquines o firme degradado. También hay pendientes de hasta el 100 % de inclinación y un óvalo peraltado de tres carriles para ensayos a alta velocidad.

Test de Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

Desde su apertura, Mercedes-Benz ha invertido más de 400 millones de euros en Immendingen. El centro está situado sobre una antigua base militar y se ha convertido en un referente de cómo integrar innovación, automatización y sostenibilidad en un único entorno de desarrollo.

Todo lo que se ensaya allí —desde la resistencia estructural hasta la respuesta de los asistentes en cruces complejos— acaba en los modelos que vemos en la calle, aunque el usuario final nunca pise un bache como los del circuito Heide ni vea su coche bajo un sol fabricado con tecnología ártica.