Chery busca expandirse y usar las fábricas de Renault

'Step by Step' o "lo vamos viendo". Poco a poco y aprovechando cada oportunidad. Lo que en el 'Cholismo' se conoce como 'partido a partido'. Sin prisa pero sin pausa. Esta es la estrategia de uno de los grandes fabricantes mundiales de automóviles, el Grupo Chery. La compañía china, que cuenta entre sus marcas con Omoda, Lepas, Jaecoo, Exlantix, iCar, Exeed, Luxeed (entre otras) y que también es socio principal en España de Ebro, está en conversaciones con el Grupo Renault para alcanzar un acuerdo que les permita fabricar de forma conjunta vehículos de combustión en las plantas que Renault tiene en Sudamérica.

Se trata de un objetivo que el grupo chino lleva trabajando hace mucho tiempo, para colocarse como uno de los más grandes y con la mirada puesta en superar tarde o temprano a BYD, la marca de moda. Chery no atiende a amenazas arancelarias, ni a sanciones, "llevamos más de 20 años trabajando de la misma manera,en todo el mundo, y no lo vamos a cambiar", nos confesaba hace ya tres años el presidente de Chery Internacional, Zhang Ghuibing.

Rápido crecimiento

Su expansión es constante y la prueba la tenemos en España, donde son socio esencial en la planta de Ebro Motors en la Zona Franca de Barcelona. Allí se ensamblan modelos de Ebro y en breve lo harán de Omoda y Jaecoo (por ahora, vendrán más). En 2025 subió 152 puestos en la lista Fortune Global 500 (hasta el puesto 233), siendo la marca de automoción con mayor crecimiento en una año, con exportaciones acumuladas de cinco millones de vehículos. Solo de 2022 a 2023 su producción creció un 101%. Son líderes en China desde hace 21 años, con más de un millón de coches exportados anualmente.

Actualmente Chery dispone fuera de China de doce centros de ensamblaje, una fórmula que favorece la penetración en los mercados a bajo coste productivo ya que se trata de plantas de montaje de piezas, no de fabricación completa de vehiculos. Los centros de Chery repartidos por el mundo se encuentran en Brasil (2), Venezuela (2), Egipto (2), Siria (2), Rusia, Malasia, Iraq y una en Indonesia, a las que en breve se unirá otra en Turquía, además de la europea de Barcelona.

Europa, Asia.. ahoraSudamérica

Con un pie puesto en Europa y el mercado asiático, Chery quiere consolidar su presencia de Sudamérica. Por ello busca esa alianza con Renault (que de funcionar podría amoldarse a otros mercados como el europeo para ganar músculo y evitar posibles aranceles). Según señala una información de Bloomberg, el proyecto busca establecer esa alianza en Colombia y en Argentina, donde Chery tendría acceso a la red de fábricas existentes de Renault a cambio de proporcionar capital y diseño de productos.

Chery utilizaría la fábrica de Renault en Envigado (Colombia) para producir coches de combustión bajo la marca Renault y el resto vendidos como vehículos Chery. Medios locales argentinos confirman que Chery busca trabajar también en el segmento de los vehículos comerciales en la fábrica de Renault en Córdoba (Argentina). Serían vehículos híbridos enchufables (Chery dispone de la tecnología SHS) y emplearía también a Renault como distribuidor general de los vehículos. Tanto desde Renault como desde Chery no han querido desmentir estas informaciones.

Esta no es la primera vez que Renault 'pesca' con otros socios asiáticos. Como recuerda Europa Press, en Brasil la marca francesa trabaja con Zhejiang Geely Holding Group produciendo modelos eléctricos y de bajas emisiones. El grupo Geely es uno de sus principales socios a nivel mundial.