Carlos Sainz hijo asombrado con el coche de su padre para el Rally Dakar: “Es la leche”

Una de las cosas más importantes para la familia Sainz es el mundo del motor, ya que el hijo compite para la escudería Williams en Fórmula 1, y el padre con Ford en rallies, como el Dakar, la prueba más dura y exigente del mundo. Esta competición se celebra del 3 al 17 de enero de 2026 en Arabia Saudí, y los pilotos ya se están preparando. En los entrenos previos, Carlos Sainz padre tuvo la oportunidad de tener como copiloto a su hijo, que después se puso al volante del Ford Raptor T1+.

“Estás loco tío”, “papá ten cuidado” y “acojonante”, son algunas de las expresiones que utilizó Carlos Sainz hijo para describir la experiencia que vivió como copiloto de su padre, subido en el Ford Raptor T1+, el coche con el que competirá en el Dakar.

El bicampeón del mundo del WRC y cuatro veces ganador del Dakar fue el primero en subirse a su Ford Raptor T1+, aunque no estuvo acompañado de su habitual copiloto Lucas Cruz. Después fue el turno para Carlos Sainz hijo, que se subió en el coche, y su padre le acompañaba como copiloto.

“Es la leche, es muy divertido”, afirmó el piloto español de Williams sobre el coche con el que competirá su padre en la prueba más exigente del campeonato. Carlos Sainz hijo confirmó que esta había sido “top 2 o top 3 mejores experiencias” de su vida y que estaba “al mismo nivel” que probar un monoplaza de la Fórmula 1.

Los papeles se intercambian un año después

En diciembre de 2024, Carlos Sainz hijo ponía rumbo al equipo Williams, pero antes la escudería Ferrari le dio una sorpresa: Compartir pista en un Fórmula 1 junto a su padre. El Cavallino Rampante invitó al piloto de la máxima categoría del automovilismo y al cuatro veces ganador del Dakar, a un día muy especial en el circuito de Fiorano. Los dos rodaron juntos en pista al volante de un Ferrari SF-75, el monoplaza con el que Sainz y Leclerc compitieron en la temporada 2022, y con el que el español logró su primera victoria en la F1 en Silverstone.