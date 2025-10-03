Unión Europea
El 'botón de apagado' de los coches eléctricos al que teme Europa
El vicepresidente europeo Stéphane Séjourné ha avisado de la necesidad de regular los vehículos conectados de cara a la incertidumbre de la geopolítica internacional
No se sabe lo que puede pasar en 20 años. Ante este escenario de incertidumbre, el vicepresidente europeo y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha avisado de una nueva necesidad a la que se enfrenta Europa.
Sí, está relacionada con la regulación de los vehículos eléctricos, pero no en el modo en el que viene siendo habitual.
Y es que Stéphane Séjourné ha hablado del 'botón de apagado' de algunos modelos de coches eléctricos, una peculiaridad que podría poner en jaque la movilidad internacional.
Este botón de apagado hace referencia a la potencial capacidad de marcas como Tesla o BYD de desconectar sus coches, en remoto, desde Austin o desde Shenzhen.
El peligro del botón
La realidad de los vehículos conectados trae consigo grandes ventajas, como la llegada de la conducción autónoma y la detección en tiempo real de problemas o incidentes. No obstante, el hecho de que haya ciertos componentes del vehículo que estén conectados con su matriz productora puede acarrear complicaciones en materia de seguridad, siempre según lo declarado por Séjourné en un acto de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid.
Y es que, sin saber dónde estará el mundo geopolíticamente hablando en un futuro (cercano, además), esta supuesta capacidad de las marcas ubicadas en China o Estados Unidos para desconectar sus propios vehículos requiere una reglamentación que ataque, sobre todo, esas cuestiones de seguridad, pero también en términos legales.
"El botón está en Europa con empresas con derecho europeo o el botón está en Houston o en Shenzhen con un botón chino o estadounidense", ha apuntado Séjourné.
Problemas de competitividad
Entre otros aspectos que ha tratado el vicepresidente y comisario en su intervención se encuentran también la competitividad en términos de coste de la energía en Europa y de internacionalidad de las empresas.
Así, Séjourné aboga por bajar el precio de la energía para todos los sectores productivos al mismo tiempo que se debería contar con empresas de dimensión internacional, algo que a su parecer falta en Europa.
