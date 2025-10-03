5 emergencias en carretera para las que deberías estar preparado según la DGT

Según explican Protección Civil y la DGT, las posibilidades de sufrir un accidente al volante bajo fenómenos meteorológicos adversos como la lluvia o la nieve se disparan hasta un 70%.

Por ello, y con la intención de que los conductores puedan circular de una manera más segura, estos dos organismos han querido reunir las 5 situaciones de emergencia más comunes que se pueden dar al volante y un breve resumen de cómo debemos lidiar con ellas, y te las contamos a continuación:

1. Lluvias fuertes y riadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece que el riesgo meteorológico comienza a partir de las lluvias fuertes (15-30 mililitros por hora). Lo recomendable es que en estos casos sigas estas recomendaciones:

Usa vías principales , como autopistas y autovías.

, como autopistas y autovías. Las lluvias intensas pueden formar balsas de agua sobre la calzada que pueden provocar accidentes o incluso impedir la circulación . Lo más recomendable es dar la vuelta si es posible o detenerse en un lugar seguro.

sobre la calzada que pueden . Lo más recomendable es si es posible o detenerse en un lugar seguro. Aléjate de los cauces y evita tramos inundados con corrientes de agua, ya que aunque puedan parecer inofensivos la fuerza del agua podría arrastrar tu vehículo.

Las lluvias intensas pueden formar balsas de agua sobre la calzada / Archivo

2. Grandes nevadas

Ahora que empieza a hacer más frío, hay que tener cuidado cuando circulemos por zonas de montaña o de interior en las que pueda haber grandes nevadas. Lo recomendable es lo siguiente:

Llena el depósito antes de iniciar el viaje, para no quedarte sin combustible a mitad de camino.

antes de iniciar el viaje, para no quedarte sin combustible a mitad de camino. En la medida de lo posible, conduce de día para que la visibilidad sea mejor. Las placas de hielo , por lo general, suelen dar más problemas en las noches (cuando hace más frío).

sea mejor. Las , por lo general, suelen dar más problemas en las noches (cuando hace más frío). Asegúrate de que el tubo de escape no esté taponado por hielo o nieve.

no esté taponado por hielo o nieve. Si te quedas atrapado en plena carretera, permanece dentro del coche con la calefacción encendida para poder renovar el aire del habitáculo.

3. Incendios forestales

Aunque en estos casos suelen producirse cortes preventivos de las fuerzas de seguridad hay que tener algunas cosas en cuenta:

Nunca atravieses el fuego , pues el humo podría intoxicarte haciendo que te desorientes o incluso te desmayes.

, pues el humo podría intoxicarte haciendo que te desorientes o incluso te desmayes. Si te ves atrapado en mitad de una carretera en la que hay un incendio lo recomendable es llamar a emergencias para recibir consejos directos sobre cómo actuar en tal situación.

Si te encuentras con un incendio mientras conduces nunca debes atravesar el fuego / Archivo

4. Vientos fuertes

Los vientos fuertes también están incluidos en este tipo de emergencias puesto que pueden producir derrumbes y dejar obstáculos en las carreteras. Lo mejor es circular con precaución, sobre todo en pasos elevados en los que el viento pueda ser más potente o al salir de túneles, donde se puede perder el control del vehículo.

5. Tormentas eléctricas

Suelen producirse en verano y están asociadas a las lluvias y el viento. Si te ves atrapado durante una es recomendable mantenerte dentro de tu vehículo con las puertas y ventanillas cerradas, además de con el motor apagado.