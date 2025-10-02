Triumph Motorcycles acaba de firmar una nueva página en su ya centenaria historia. Lo ha hecho con el lanzamiento de la TXP, su primera familia de motos eléctricas todoterreno dirigida a los más jóvenes. Se trata de un paso estratégico y emocional a la vez: conectar generaciones y acercar a los pequeños motoristas al universo Triumph desde sus primeros giros de rueda. Y lo hace de la mano de OSET, especialistas en trial eléctrico infantil, a quienes Triumph incorporó a su familia en 2022. El resultado: una gama que combina ingeniería ganadora, diseño premium y, sobre todo, una visión de futuro.

Triumph electrifica el futuro del off-road infantil / Triumph

La nueva familia TXP está formada por cuatro modelos –TXP-12, TXP-16, TXP-20 y TXP-24– que cubren todas las etapas del crecimiento, desde los 3 años hasta la adolescencia (y más allá, con la TXP-24 capaz de soportar hasta 90 kg). Todas ellas comparten una misma filosofía: ofrecer una conducción segura, progresiva y divertida, con una configuración modular 2 en 1 que permite pilotaje en modo “Trial” (de pie) o “Xplore” (sentado). Esta dualidad no es solo una solución técnica; es una invitación a explorar, a jugar y a aprender, dentro y fuera de los caminos.

Desde el diseño del chasis hasta los sistemas electrónicos, cada TXP está pensada para su franja de edad concreta. El cuadro es de acero ligero, con geometrías adaptadas, suspensiones ajustables, puños infantiles y frenos acordes a cada nivel. La TXP-12, por ejemplo, pesa apenas 22,7 kg y está enfocada a niños de entre 3 y 5 años. Con una altura de asiento mínima de 360 mm, es perfecta para quienes dan sus primeros pasos en el mundo de las dos ruedas. Incorpora un motor sin escobillas de 600W, una batería de litio de 43V y funciones de seguridad como control parental por PIN, arranque en dos fases y sistema “hombre al agua”.

TXP 12 / Triumph

La TXP-16 sube un peldaño: más potencia (765W), mayor recorrido de suspensiones (hasta 90 mm), frenos hidráulicos y una velocidad máxima de 30 km/h, siempre regulable por los padres. Ideal para edades de entre 5 y 7 años, esta versión introduce a los pequeños en terrenos más variados sin renunciar al control ni al confort.

TXP 16 / Triumph

En el caso de la TXP-20, pensada para pilotos de 7 a 10 años, ya se habla en términos de competición. Con un motor de 1200W, batería de 50V y autonomía extendida, esta versión permite a los jóvenes aventureros entrenar y disfrutar del trial con un nivel técnico mucho más avanzado. Las suspensiones hidráulicas, los discos de freno de 180 mm y su electrónica inteligente con diagnósticos integrados completan una ficha digna de una moto “seria”.

TXP 20 / Triumph

Por último, la TXP-24 es el buque insignia. Diseñada para jóvenes a partir de 10 años y adultos ligeros, incorpora un motor de 1600W, batería de 50V y un chasis de gran tamaño con suspensiones de largo recorrido, frenos de cuatro pistones y una ergonomía pensada para cualquier tipo de usuario. Es una moto con alma de competición, pero que mantiene la accesibilidad, la seguridad y el carácter modular que definen a la gama.

TXP 24 / Triumph

La seguridad es, de hecho, uno de los pilares de esta propuesta. Triumph ha dotado a las TXP de elementos como la certificación IP67 contra el agua y el polvo, estabilización activa de potencia (APS), control de campo magnético (FOC) y una electrónica diseñada para mantener el rendimiento incluso cuando baja la batería. Todo ello se complementa con un diseño llamativo en colores Performance Yellow y Graphite Black, que no solo identifican a Triumph, sino que también despiertan la imaginación de los más pequeños.

Triumph electrifica el futuro del off-road infantil / Triumph

“Queremos ver a familias completas compartiendo la pasión por las motos Triumph”, afirma Nick Bloor, CEO de la marca. Y lo cierto es que, con la TXP, el fabricante británico no solo lanza una nueva gama: está sembrando el futuro del motociclismo, acercando a los más pequeños al espíritu de la aventura desde el primer acelerón.

Las TXP ya están disponibles para reserva en los concesionarios oficiales Triumph, con entrega garantizada antes de Navidad. Los precios arrancan en 1.895 euros para la TXP-12 y alcanzan los 4.395 euros para la TXP-24. Porque el mejor regalo no siempre viene envuelto, a veces se vive con barro, adrenalina y diversión.