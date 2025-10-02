Renault convierte el mantenimiento del coche en una suscripción sin permanencia

Renault ha decidido darle una vuelta al concepto de mantenimiento con my service, una nueva fórmula de suscripción mensual que cambia las reglas del juego en la posventa. A partir del 1 de octubre, cualquier cliente que adquiera un vehículo nuevo de la marca podrá acceder a este servicio, que promete comodidad, previsibilidad en los costes y hasta 8 años de garantía mientras dure la suscripción.

Nuevo Renault Clio / Renault

El funcionamiento es sencillo: el conductor elige entre dos planes cerrados, paga una cuota mensual fija y se olvida de gastos imprevistos. No hay necesidad de financiar ni de comprometerse a largo plazo. Se puede cancelar en cualquier momento, siempre que los pagos estén al día. Renault garantiza que la tarifa se mantiene estable durante toda la duración del contrato, sin subidas anuales ni sorpresas.

Dos niveles de cobertura

My service se articula en dos niveles: esencial e integral. Ambos cubren el mantenimiento según el plan oficial del fabricante, pero el segundo amplía la cobertura incluyendo recambios y elementos de desgaste habituales, lo que lo convierte prácticamente en un "todo incluido".

Interior del nuevo Renault Clio / Renault

El plan esencial contempla operaciones básicas como cambio de aceite, filtros, líquidos, correa de distribución y bomba de agua. Por su parte, el plan integral añade discos y pastillas de freno, embrague, amortiguadores, bombillas, batería de 12V y lámparas exteriores. La única exclusión destacada son los neumáticos, que no entran en ninguno de los dos planes.

Precios desde 29 euros al mes

El coste de my service parte de 29 euros al mes para la gama E-Tech eléctrica, tanto en el plan esencial como en el integral (con 10 euros más al mes). En modelos térmicos o híbridos, las cuotas varían ligeramente, pero se mantienen dentro de una horquilla competitiva:

Renault 5, 4, Megane y Scenic E-Tech eléctrico: 29 €/mes (esencial) – 39 €/mes (integral)

Clio y Captur: 34 €/mes – 44 €/mes

Symbioz y Arkana: 39 €/mes – 49 €/mes

Austral: 40 €/mes – 50 €/mes

Espace y Rafale: 45 €/mes – 55 €/mes

Este esquema de precios permite al usuario prever con exactitud lo que va a pagar, sin preocuparse por subidas futuras, revisiones costosas o averías imprevistas que entren dentro del alcance del contrato.

Garantía ampliada hasta 8 años

Uno de los grandes atractivos de my service es la extensión de la garantía comercial mientras el cliente mantenga activa su suscripción. Renault cubre el vehículo hasta un máximo de 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra antes. Esta garantía adicional no es un extra opcional, sino una parte estructural del servicio, y refuerza el compromiso de la marca con la fiabilidad y la tranquilidad del usuario.

Sin permanencia ni letra pequeña

A diferencia de otros contratos de mantenimiento que obligan a firmar por varios años o penalizan la cancelación anticipada, my service funciona como una suscripción mensual sin compromiso. El cliente puede darse de baja en cualquier momento. Además, se ha fijado un límite anual de 20.000 kilómetros, que marca el uso máximo cubierto por el servicio en cada ciclo anual. Es un límite razonable para la mayoría de conductores particulares, aunque puede quedarse corto para usos intensivos.

Renault Rafale / Renault

Con esta iniciativa, Renault se adapta a un mercado donde las fórmulas flexibles, las suscripciones y el pago por uso ganan terreno frente a los modelos tradicionales. El formato por suscripción se ha abierto paso en muchos ámbitos de la movilidad, desde el renting flexible hasta los servicios conectados. Llevarlo al terreno del mantenimiento supone un paso lógico para una marca que ha apostado fuerte por la electrificación y la digitalización de su gama. My service se convierte así en una herramienta doble: por un lado, refuerza la fidelización del cliente, y por otro, garantiza que los vehículos Renault se mantengan en condiciones óptimas durante más tiempo.