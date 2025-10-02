Novedad
El gran éxito de Volkswagen en España ya tiene precio: esto va a costar el nuevo T-Roc
Volkswagen simplifica la gama para la nueva generación del T-Roc, que gana tamaño, maletero y tecnología respecto al modelo anterior
El Volkswagen T-Roc es el coche más vendido de la marca alemana en España. Su formato SUV compacto, su diseño y sus motorizaciones han sido claves en su éxito.
A finales de agosto, Volkswagen anunció (por fin) la llegada de la nueva generación del T-Roc. Y es que, pese a su éxito, se estaba quedando algo atrás en comparación con sus rivales directos.
Ahora, el Volkswagen T-Roc es más grande, más tecnológico y más cómodo. Crece 12 centímetros en comparación con la anterior, llegando a los 4,37 metros de largo. Mantiene un diseño compacto con caída coupé en la parte trasera, pero sus proporciones dan mayor sensación de robustez.
Nuevo T-Roc, más grande
Gracias a esos 12 centímetros, el nuevo T-Roc promete más espacio interior, especialmente en las plazas traseras. Por supuesto, el maletero también es uno de los beneficiados, con 475 litros de capacidad, 30 litros más que en el modelo anterior. Además, se podrá equipar un asiento ergoActive con 14 posiciones eléctricas y función de masaje (a partir de la versión Style).
El nuevo T-Roc estará disponible en seis colores, incluyendo el nuevo Amarillo Canary, Rojo Flamed o Azul Celestial. También se puede elegir el techo en color negro y añadir enganche de remolque preparado para transportar bicicletas eléctricas. De serie, incluye faros LED y en las versiones superiores se ofrecen los faros matriciales IQ.LIGHT LED, conectados con una tira de luz al logotipo delantero iluminado.
En la parte trasera, según el acabado, también puede incorporar una franja LED continua con el emblema de Volkswagen en rojo.
Más cómodo y tecnológico
El habitáculo ha mejorado notablemente gracias al uso y combinación de nuevos materiales y diseño del espacio, con luz ambiental pensada para crear un espacio más acogedor. Hablando de tecnología, el nuevo T-Roc incorpora el Infotainment 4.0 con control por voz IDA. Las pantallas táctiles son de hasta 12,9 pulgadas y head-up display.
Aparece el Driving Experience Control, con un mando giratorio OLED para controlar desde los modos de conducción hasta el ambiente interior.
Aprovechando la tecnología presente en otros modelos de más categoría como el Tiguan, el T-Roc hereda en su segunda generación el último sistema Travel Assist de Volkswagen, capaz de realizar cambios de carril automáticos y anticiparse a límites de velocidad. También incorpora el nuevo Park Assist Pro, que memoriza maniobras de aparcamiento y permite controlar el coche desde el móvil.
Motores híbridados
La gama de motores del nuevo Volkswagen T-Roc está electrificada desde el principio, empezando por dos eTSI mild hybrid de 116 y 150 CV con cambio automático DSG de 7 marchas. Más adelante llegarán las opciones híbridas con la opción de tracción total, así como una opción MHEV con motor 2.0 TSI.
Volkswagen ha simplificado la gama del T-Roc con esta nueva generación. Habrá cuatro niveles de acabados: T-Roc, Life, Style y el deportivo R-Line. La marca también ha eliminado la mitad de los paquetes opcionales, facilitando así la configuración del coche.
Nuevo Volkswagen T-Roc, a partir de 34.000 euros
Llegamos, por fin, a la parte importante: ¿cuánto va a costar el nuevo Volkswagen T-Roc en España? El precio de acceso, con motor eTSI de 116 CV, son 34.280 euros. Y sí, ya está a la venta.
La gama se completa con la edición limitada Launch Edition desde 35.950 euros, el acabado Más disponible a partir de 36.520 euros, 37.950 para el motor de 150 CV. El precio para el acabado R Line empieza en los 42.400 euros y el tope de gama, el T-Roc R-Line 1st Edition, llega a los 44.090 euros.
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona