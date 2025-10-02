Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gran éxito de Volkswagen en España ya tiene precio: esto va a costar el nuevo T-Roc

Volkswagen simplifica la gama para la nueva generación del T-Roc, que gana tamaño, maletero y tecnología respecto al modelo anterior

El nuevo VOlkswagen T-Roc ya está a la venta.

El nuevo VOlkswagen T-Roc ya está a la venta. / Volkswagen

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
El Volkswagen T-Roc es el coche más vendido de la marca alemana en España. Su formato SUV compacto, su diseño y sus motorizaciones han sido claves en su éxito.

A finales de agosto, Volkswagen anunció (por fin) la llegada de la nueva generación del T-Roc. Y es que, pese a su éxito, se estaba quedando algo atrás en comparación con sus rivales directos.

Ahora, el Volkswagen T-Roc es más grande, más tecnológico y más cómodo. Crece 12 centímetros en comparación con la anterior, llegando a los 4,37 metros de largo. Mantiene un diseño compacto con caída coupé en la parte trasera, pero sus proporciones dan mayor sensación de robustez.

Nuevo T-Roc, más grande

Gracias a esos 12 centímetros, el nuevo T-Roc promete más espacio interior, especialmente en las plazas traseras. Por supuesto, el maletero también es uno de los beneficiados, con 475 litros de capacidad, 30 litros más que en el modelo anterior. Además, se podrá equipar un asiento ergoActive con 14 posiciones eléctricas y función de masaje (a partir de la versión Style).

El nuevo Volkswagen T-Roc crece respecto a la generación anterior.

El nuevo Volkswagen T-Roc crece respecto a la generación anterior. / Volkswagen

El nuevo T-Roc estará disponible en seis colores, incluyendo el nuevo Amarillo Canary, Rojo Flamed o Azul Celestial. También se puede elegir el techo en color negro y añadir enganche de remolque preparado para transportar bicicletas eléctricas. De serie, incluye faros LED y en las versiones superiores se ofrecen los faros matriciales IQ.LIGHT LED, conectados con una tira de luz al logotipo delantero iluminado.

En la parte trasera, según el acabado, también puede incorporar una franja LED continua con el emblema de Volkswagen en rojo.

Más cómodo y tecnológico

El habitáculo ha mejorado notablemente gracias al uso y combinación de nuevos materiales y diseño del espacio, con luz ambiental pensada para crear un espacio más acogedor. Hablando de tecnología, el nuevo T-Roc incorpora el Infotainment 4.0 con control por voz IDA. Las pantallas táctiles son de hasta 12,9 pulgadas y head-up display.

Aparece el Driving Experience Control, con un mando giratorio OLED para controlar desde los modos de conducción hasta el ambiente interior.

El nuevo T-Roc es más tecnológico.

El nuevo T-Roc es más tecnológico. / Volkswagen

Aprovechando la tecnología presente en otros modelos de más categoría como el Tiguan, el T-Roc hereda en su segunda generación el último sistema Travel Assist de Volkswagen, capaz de realizar cambios de carril automáticos y anticiparse a límites de velocidad. También incorpora el nuevo Park Assist Pro, que memoriza maniobras de aparcamiento y permite controlar el coche desde el móvil.

Motores híbridados

La gama de motores del nuevo Volkswagen T-Roc está electrificada desde el principio, empezando por dos eTSI mild hybrid de 116 y 150 CV con cambio automático DSG de 7 marchas. Más adelante llegarán las opciones híbridas con la opción de tracción total, así como una opción MHEV con motor 2.0 TSI.

Volkswagen ha simplificado la gama del T-Roc con esta nueva generación. Habrá cuatro niveles de acabados: T-Roc, Life, Style y el deportivo R-Line. La marca también ha eliminado la mitad de los paquetes opcionales, facilitando así la configuración del coche.

Nuevo Volkswagen T-Roc, a partir de 34.000 euros

Llegamos, por fin, a la parte importante: ¿cuánto va a costar el nuevo Volkswagen T-Roc en España? El precio de acceso, con motor eTSI de 116 CV, son 34.280 euros. Y sí, ya está a la venta.

Las verisones tope de gama superan los 40.000 euros.

Las verisones tope de gama superan los 40.000 euros. / Volkswagen

La gama se completa con la edición limitada Launch Edition desde 35.950 euros, el acabado Más disponible a partir de 36.520 euros, 37.950 para el motor de 150 CV. El precio para el acabado R Line empieza en los 42.400 euros y el tope de gama, el T-Roc R-Line 1st Edition, llega a los 44.090 euros.

