El Polestar 3 se saca de la manga un poker de ases

El Polestar 3 mejora de cara a 2026 con una profunda actualización que afecta tanto a su sistema de propulsión como al hardware electrónico. Lejos de tratarse de un simple lavado de cara, presenta cambios muy importantes: nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios, mayor potencia, tiempos de carga más rápidos y una capacidad de procesamiento mucho más avanzada que multiplica por ocho la anterior.

Nueva arquitectura de 800 voltios

La base de todo este cambio está en la adopción de una plataforma eléctrica de 800 V, un salto tecnológico que mejora tanto los tiempos de carga como el comportamiento general del sistema. Gracias a esta nueva arquitectura, el SUV puede recargar su batería del 10 al 80% en apenas 22 minutos mediante carga rápida en corriente continua, con una potencia máxima de hasta 350 kW.

Polestar 3 Model Year 2026 / Polestar

Además de reducir los tiempos de espera, esta tecnología también aporta una eficiencia energética mejorada, con una reducción del consumo de hasta un 6% según el ciclo WLTP. Polestar introduce también nuevas baterías de ion-litio suministradas por CATL: una de 92 kWh para la versión Long Range Single Motor y otra de 106 kWh para las variantes Dual Motor y Performance. Todo ello se traduce en una mayor autonomía y mejores aptitudes para viajes largos, con cifras que oscilan entre los 593 y 635 kilómetros WLTP según versión.

Más potencia en toda la gama

Otro punto clave de esta actualización es la incorporación de un nuevo motor trasero síncrono de imanes permanentes, diseñado y desarrollado internamente por Polestar. Este motor, más potente y eficiente, se combina con un motor delantero asíncrono en las versiones de doble motor, alcanzando una potencia total de hasta 500 kW (680 CV) y un par máximo de 870 Nm en la versión Performance.

Polestar 3 Model Year 2026 / Polestar

Además, el motor delantero ahora puede desconectarse automáticamente cuando no se necesita, una solución que ya emplea el Polestar 2 y que permite reducir el consumo en el uso cotidiano. En conjunto, la entrega de potencia se orienta más al eje trasero, lo que mejora la dinámica de conducción. A esto se suma una nueva puesta a punto del chasis, con barras estabilizadoras revisadas y una dirección con software optimizado, buscando una respuesta más directa y precisa.

Inteligencia y seguridad a otro nivel

En el apartado electrónico, el Polestar 3 también da un salto importante con en el procesador Nvidia Drive AGX Orin que multiplica por ocho la capacidad de cálculo. Esta mejora permite gestionar de forma más eficiente tanto los sistemas de asistencia a la conducción, como el rendimiento de la batería o la interpretación de datos de sensores.

Interior del Polestar 3 Model Year 2026 / Polestar

Esta actualización de hardware no sólo estará disponible en los modelos nuevos. Polestar ha anunciado que los clientes actuales del Polestar 3 también podrán acceder a esta mejora mediante un retrofit gratuito que comenzará a implementarse a principios de 2026.

Gama reorganizada

La oferta del Polestar 3 MY2026 se estructura ahora en tres versiones claramente diferenciadas: Long Range Single Motor, Dual Motor y Performance. Este nuevo esquema simplifica la gama y permite una mejor comprensión de las diferencias entre cada configuración. La suspensión neumática activa sigue siendo de serie en el Performance, pero ahora pasa a ser opcional en el Dual Motor.

En cifras, el Polestar 3 Long Range Single Motor desarrolla 245 kW (333 CV) y acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, con una autonomía WLTP de 604 km. El Dual Motor alcanza los 400 kW (544 CV), acelera en 4,7 segundos y logra hasta 635 km de autonomía. El tope de gama, el Performance, entrega 500 kW, completa el 0-100 en 3,9 segundos y homologa 593 km de autonomía. En todos los casos, la velocidad máxima está limitada a 230 km/h, salvo en el Long Range, que se queda en 210 km/h.

Ligeros cambios estéticos

El diseño también incorpora pequeños cambios, como una nueva pintura exterior llamada Storm, que reemplaza al color Thunder, y una nueva rotulación en las puertas con el nombre de la versión y un logotipo más visible. En el interior, la tapicería de serie pasa a ser MicroTech de base biológica en color Charcoal, con inserciones de aluminio reciclado que antes eran opcionales.

Interior del Polestar 3 Model Year 2026 / Polestar

A nivel estético, incluso los cinturones de seguridad ayudan a identificar cada versión: negro sólido en el Long Range, negro con franja dorada en el Dual Motor y totalmente dorados en el Performance.

La estrategia de opciones también se ha optimizado con nuevos paquetes más intuitivos. El Climate pack incluye calefacción para los asientos traseros, el volante y los limpiaparabrisas. Por su parte, el Prime pack agrupa los paquetes Pilot, Plus y Climate, e incorpora lunas traseras oscurecidas.

Como opción individual o dentro del pack Plus, se puede añadir el sistema de sonido Bowers & Wilkins, que incluye altavoces en los reposacabezas y cancelación activa de ruido, elevando el confort acústico en marcha.