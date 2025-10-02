Kia confirma su apuesta por el segmento C y después del EV4 presenta el K4, su primo de combustión

Kia sigue apostando fuerte por los compactos, aunque bien es cierto que con el EV4 desdibujó un poco los límites entre el segmento C y el D, ya que una de sus carrocerías mide algo más de 4,7 metros de largo.

Ahora, presenta una novedad también en formato compacto. Esta se desmarca del EV4, sobre todo, por la motorización: mientras que este es totalmente eléctrico, el nuevo Kia K4 llega con motores térmicos. De esta manera, la marca coreana cubre un abanico más grande de conductores.

Gama de motores del Kia K4

El Kia K4 mide 4,44 metros de largo, 1,85 de ancho sin retrovisores y 1,435 metros de alto, quedándose algo más bajo que su primo, el Kia EV4. El maletero tiene una capacidad declarada de 438 litros, muy capaz. Las dimensiones del exterior se trasladan al interior con un habitáculo que promete ser espacioso, a falta de podernos sentar por el momento, tanto en altura como en distancia para las piernas.

Nuevo Kia K4 / Kia

El diseño exterior presenta un frontal con firma lumínica Star Map muy al estilo Kia (en concreto, al EV9), con esos faros que caen de manera vertical, y unas líneas horizontales que marcan la silueta del coche dándole un aspecto dinámico. La trasera, de formas bastante cuadradas, está enmarcada por unos pilotos traseros en esquina. Las llantas son de aleación de 17 pulgadas y van coronadas por unas molduras negras en los pasos de rueda, a juego con las carcasas de los retrovisores.

La gama de motores de lnuevo Kia K4 cubre ese target de conductores que todavía no quieren dar el salto al eléctrico. El primer motor es un gasolina 1.6 litros turbo, de 150 y 180 CV, con caja de cambios automática de siete velocidades. Se suma una opción microhíbrida con un gasolina 1.0 turbo de 115 CV para el que se puede escoger entre un cambio manual de seis velocidades o la opción automática de doble embrague. Más adelante, Kia ha confirmado que llegará otro motor híbrido.

Tecnología e interior

Obviamente, el Kia K4 va equipado con una amplia gama de ADAS, desde el control de crucero adaptativo hasta la asistencia para evitar colisones frontales, pasando por la asistencia de conducción en carretera 2.0, visión periférica 360 grados, monitor de ángulo muerto...

Interior del Kia K4 / Kia

En el interior, el K4 se presenta como un coche tecnológico y conectado, además de cómodo. La estructura de las pantallas es la ya conocida de tres secciones: 12,3 pulgadas para instrumentación e infoentretenimiento, separadas por 5,3 pulgadas papra el control del climatizador. Esperemos que en este coche el volante no oculte estos mandos táctiles.

No falta Apple CarPlay y Android Auto, Digital Key 2.0 y los servicios de Kia Connect. El estilo interior acaba con un sistema de audio premium Harman Kardon, asientos delanteros calefactados y ventilados, revestidos con cuero sintético negro de origen biológico.

Nuevo Kia K4 / Kia

Por el momento, no se conocen los precios del nuevo Kia K4, pero se pueden hacer estimaciones sabiendo cuánto cuesta su primo, el EV4.