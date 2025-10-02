Otra marca china entra en el club del millón con un récord en su producción

Es un hito que certifica el auge de los fabricantes chinos de automóviles llamados de nueva generación. Leapmotor ha sido la segunda marca china de vehículos eléctricos de esta nueva hornada en entrar en el llamado club del millón tras haber producido ese número de unidades de sus vehículos.

Lo destacable del caso es el acelerón final gracias al que ha conseguido esta cifra. Desde que Leapmotor produjera medio millón de coches, ha necesitado menos de un año (343 días, en concreto) para duplicar la cifra. En términos de volumen de producción es un récord de rapidez entre las empresas chinas del sector del automóvil.

Un aceleración de récord

El fundador, presidente y director ejecutivo de Leapmotor, Zhu Jiangming, ha apuntado este crecimiento. Desde que se produjo el primer Leapmotor S01 hasta que se consiguió el número medio millón, tuvieron que pasar cinco años. Después, en menos de un año, se ha conseguido entrar en el club del millón. De enero a agosto de 2025, el volumen acumulado de entregas de Leapmotor superó las 320.000 unidades.

Este hecho "demuestra que la aceleración del desarrollo de Leapmotor es cada vez mayor", señaló Zhu Jiangming. "Esperamos que el año que viene también podamos ser testigos de la salida de la cadena de montaje del próximo millón de Leapmotor aquí".

El B10, coche de éxito

Su último caso de éxito el Leapmotor B10. Se lanzó en abril de este año y al mes siguiente se entregaron más de 10.000 unidades. Lleva unas ventas acumuladas de más de 60.000 unidades. Gracias al acuerdo con Stellantis, este pequeño SUV va a producirse, a falta de una confirmación oficial, en la planta de Figueruelas, en Aragón. Todo apunta a ello y al parecer los preparativos para preparar la planta están ya en las previsiones de la fábrica.

Nuevo Leapmotor B05. / Leapmotor

Entre las últimas novedades de Leapmotor se suma el nuevo B05, que se presentó de manera ficial en el Salón de Múnich. Este coche apunta directamente a los jóvenes urbanos por diseño y equipamiento. Se lanzará a finales de 2025 en China bajo el nombre de Lafa5 y en 2026 de manera internacional con el nombre comercial B05.