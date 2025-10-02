Cuando estamos en un atasco, ya sea en una autovía o en una carretera secundaria, podemos ver que una ambulancia viene por detrás con las señales de emergencia encendidas. En estas situaciones, el tiempo es crucial, y muchas veces entorpecemos su marcha porque no sabemos para dónde y cómo nos tenemos que mover. Así es cómo debes ceder el paso a un vehículo de emergencia en la carretera.

Los vehículos de emergencias que se encuentren de servicio tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y usuarios de la vía. Esto se indica en el artículo 67 del Reglamento General de Circulación español:“Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso”. Además estos vehículos de emergencia podrán circular por encima de los límites de velocidad y no estarán obligados a respetar algunas normas y señales de tráfico.

Varias ambulancias detenidas por el tráfico / Getty Images

¿Cómo se debe actuar cuando viene un vehículo de emergencia?

No apartarse cuando viene un vehículo de emergencia en servicio está considerado una falta grave, y su sanción es de 200 euros. Para actuar correctamente ante esta situación, debes actuar de forma rápida pero sin ser brusco y siempre señalizando la maniobra que vas a llevar a cabo. Según la policía, así es cómo debes ceder el paso a un vehículo de emergencia en la carretera:

Identificar el aviso: Debes saber hacia dónde va el vehículo de emergencia.

Debes saber hacia dónde va el vehículo de emergencia. Conocer el tipo vía por la que estamos circulando: Depende de la vía por la que estés conduciendo debes moverte hacia un lado o hacia el otro. Si la vía es de doble sentido , debes echarte a la derecha. Si la vía es de dos carriles por sentido , el del carril de la derecha tiene que pegarse a la derecha y el de la izquierda a la izquierda. Y si la carretera tiene tres carriles por sentido , el de la izquierda debe pegarse a la mediana, y los del carril central y derecho a la derecha.

Depende de la vía por la que estés conduciendo debes moverte hacia un lado o hacia el otro. , debes echarte a la derecha. , el del carril de la derecha tiene que pegarse a la derecha y el de la izquierda a la izquierda. , el de la izquierda debe pegarse a la mediana, y los del carril central y derecho a la derecha. Observa todo lo que te rodea: Tienes que fijarte en lo que tienes alrededor para saber si tienes que tomar alguna precaución cuando te apartes.

Tienes que fijarte en lo que tienes alrededor para saber si tienes que tomar alguna precaución cuando te apartes. Señaliza la maniobra: Con los intermitentes tienes que señalizar hacia dónde te vas a mover para que los demás usuarios de la vía lo sepan.

tienes que señalizar hacia dónde te vas a mover para que los demás usuarios de la vía lo sepan. Deja el camino libre: Cuando has señalizado la maniobra, muévete y deja el espacio suficiente para que pase el vehículo de emergencia. Además, no debes frenar bruscamente.

Cuando has señalizado la maniobra, muévete y deja el espacio suficiente para que pase el vehículo de emergencia. Retoma la marcha con seguridad: Cuando ha pasado el vehículo de emergencia, con precaución retoma la marcha.

El cambio viene en 2026

La próxima reforma del Reglamento General de Circulación (prevista para el año que viene) detallará cómo se debe actuar en este tipo de emergencias. El artículo 32 establecerá la “obligación de abrirse hacia los lados” en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio o que se encuentren detenidos por un atasco.

A partir de 2026, la DGT alertará a través de la plataforma DGT 3.0 (punto de acceso de información única, gratuita y veraz en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las carreteras y vías), sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios, incluso antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas.

Con esto, los conductores podrán recibir con antelación las alertas de accidentes para abrir paso a los vehículos prioritarios, porque la ambulancia geolocalizada en servicio de emergencia envía su ubicación a un centro de gestión conectado de la Dirección General de Tráfico.