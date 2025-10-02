¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado una de última tecnología

Movistar ofrece en España la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con tecnología de Telefónica Tech, la cual facilita la conectividad para la geolocalización exacta y anónima e incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional.

Estos dispositivos de señalización serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía.

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado uno de última tecnología / Archivo

Disponible para todo el mundo

Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de miMovistar y en las próximas semanas, Movistar potenciará las balizas en su oferta de dispositivos.

La baliza de Movistar / MOVISTAR

Dos opciones de compra

Actualmente Movistar ofrece dos opciones como son una unidad de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light por 49,90 euros (incluye una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad) o dos unidades de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light por 89,90 euros (con las mismas características de conectividad).

Esta baliza ha sido fabricada con materiales de protección anti caídas y golpes y cuenta con estanqueidad en condiciones meteorológicas adversas. Además, el diseño de la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con un imán facilita su montaje, mejorando la seguridad y evitando el riesgo de atropello en comparación con el triángulo de emergencia convencional.