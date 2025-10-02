Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejos

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado una de última tecnología

La compañía ofrece una baliza de emergencia que incluye una SIM sin coste adicional

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado uno de última tecnología

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado uno de última tecnología / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Movistar ofrece en España la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con tecnología de Telefónica Tech, la cual facilita la conectividad para la geolocalización exacta y anónima e incorpora una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional.

Estos dispositivos de señalización serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 en España y sustituirán a los triángulos como método para señalizar un vehículo detenido en la vía.

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado uno de última tecnología

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado uno de última tecnología / Archivo

Disponible para todo el mundo

Esta baliza, disponible tanto para clientes residenciales como autónomos, pymes y empresariales, está conectada con la plataforma DGT 3.0. e incorpora un sistema de geolocalización que, una vez activado, envía la ubicación del vehículo a dicha plataforma.

Tanto clientes Movistar como no clientes pueden adquirir esta baliza a través de las más de 800 tiendas Movistar, en la web movistar.es, App Mi Movistar o en el 1004. Además los clientes convergentes la tienen disponible en el portfolio de miMovistar y en las próximas semanas, Movistar potenciará las balizas en su oferta de dispositivos.

La baliza de Movistar

La baliza de Movistar / MOVISTAR

Dos opciones de compra

Actualmente Movistar ofrece dos opciones como son una unidad de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light por 49,90 euros (incluye una tarjeta SIM válida durante 12 años sin coste adicional y que facilita la conectividad) o dos unidades de baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light por 89,90 euros (con las mismas características de conectividad).

Noticias relacionadas y más

Esta baliza ha sido fabricada con materiales de protección anti caídas y golpes y cuenta con estanqueidad en condiciones meteorológicas adversas. Además, el diseño de la baliza de emergencia conectada (V16) Fase Light con un imán facilita su montaje, mejorando la seguridad y evitando el riesgo de atropello en comparación con el triángulo de emergencia convencional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  5. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  6. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  7. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  8. ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?

El 'clásico' del 26 de octubre en el Bernabéu será el primer 'match ball' para Xabi Alonso

El 'clásico' del 26 de octubre en el Bernabéu será el primer 'match ball' para Xabi Alonso

TVyMAS Jueves 2 octubre

TVyMAS Jueves 2 octubre

10 películas para ir al cine este octubre: de Luca Guadagnino al joven Springsteen y la nueva TRON

10 películas para ir al cine este octubre: de Luca Guadagnino al joven Springsteen y la nueva TRON

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado una de última tecnología

¿Buscas una luz V16? Movistar ha sacado una de última tecnología

¿Quien decide el algoritmo en las redes?

¿Quien decide el algoritmo en las redes?

Dos muertos en Marruecos tras intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real

Dos muertos en Marruecos tras intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real

La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza

La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza

Deportación exprés o prisión: ¿qué puede pasar con los detenidos de la flotilla de Gaza?

Deportación exprés o prisión: ¿qué puede pasar con los detenidos de la flotilla de Gaza?