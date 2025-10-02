Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motos

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en septiembre de 2025 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el noveno mes del año

Yamaha NMax, la nueva movilidad personal

Yamaha NMax, la nueva movilidad personal / Yamaha

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró septiembre de 2025 con un total de 25.222 registros, lo que implica un crecimiento del 14,3% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado, el sector crece un 9,2% con un total de 199.286 unidades registradas.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de septiembre con un total de 22.902 matriculaciones, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 24% (13.405 uds.), la de carretera lo hizo en un 8,2% (8.992 uds.) y la de campo registró una caída del 35,4% (498 uds.). 

Por canales de distribución: el particular creció un 16,2% (20.688 uds.), el de empresa lo hizo en un 8,2% (1.907 uds.) y el de alquiler cayó un 40,7% (127 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un 11% con 180.941 registros.

Respecto a los ciclomotores, con 1.238 unidades registradas, crecieron un 10% este mes. De enero a septiembre, acumulan una caída del 3,3% con 9.460 matriculaciones.

Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en septiembre fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Zontes
  4. Voge
  5. Kymco
  6. BMW
  7. Sym
  8. Piaggio
  9. Qjmotor
  10. Kawasaki

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de septiembre:

1.Yamaha NMAX 125: 1.193 matriculaciones.

Yamaha NMax, la nueva movilidad personal

Yamaha NMax, la nueva movilidad personal / Yamaha

2.Honda PCX 125: 1.106 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125, salto de categoría / Honda

3.Zontes 368 G: 946 matriculaciones.

Zontes 368G

Zontes 368G / Zontes

4.Sym Symphony 125: 701 matriculaciones.

Sym Symphony 125

Sym Symphony 125 / Sym

5.Kymco Agility S 125: 498 matriculaciones.

Kymco Agility S 125

Kymco Agility S 125 / Kymco

6.Yamaha X-MAX 125: 495 matriculaciones.

Yamaha X-Max 125

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

7.Voge 900 DSX: 485 matriculaciones.

Voge 900 DSX

Voge 900 DSX / Voge

8.Honda SH 125 Scoopy: 471 matriculaciones.

Honda SH 125 Scoopy

Honda SH 125 Scoopy / Honda

9.Honda Forza 125: 448 matriculaciones.

Honda Forza 125

Honda Forza 125 / Honda

10.Honda ADV 350: 432 matriculaciones.

Honda ADV350 2026

Honda ADV 350 / Honda

