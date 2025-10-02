Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en septiembre de 2025 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el noveno mes del año
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró septiembre de 2025 con un total de 25.222 registros, lo que implica un crecimiento del 14,3% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado, el sector crece un 9,2% con un total de 199.286 unidades registradas.
El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de septiembre con un total de 22.902 matriculaciones, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 24% (13.405 uds.), la de carretera lo hizo en un 8,2% (8.992 uds.) y la de campo registró una caída del 35,4% (498 uds.).
Por canales de distribución: el particular creció un 16,2% (20.688 uds.), el de empresa lo hizo en un 8,2% (1.907 uds.) y el de alquiler cayó un 40,7% (127 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un 11% con 180.941 registros.
Respecto a los ciclomotores, con 1.238 unidades registradas, crecieron un 10% este mes. De enero a septiembre, acumulan una caída del 3,3% con 9.460 matriculaciones.
Las 10 marcas de motos favoritas de los españoles en septiembre fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Zontes
- Voge
- Kymco
- BMW
- Sym
- Piaggio
- Qjmotor
- Kawasaki
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de septiembre:
1.Yamaha NMAX 125: 1.193 matriculaciones.
2.Honda PCX 125: 1.106 matriculaciones.
3.Zontes 368 G: 946 matriculaciones.
4.Sym Symphony 125: 701 matriculaciones.
5.Kymco Agility S 125: 498 matriculaciones.
6.Yamaha X-MAX 125: 495 matriculaciones.
7.Voge 900 DSX: 485 matriculaciones.
8.Honda SH 125 Scoopy: 471 matriculaciones.
9.Honda Forza 125: 448 matriculaciones.
10.Honda ADV 350: 432 matriculaciones.
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona