¿Vibraciones en el volante de tu coche? Estas son las principales causas

A la hora de conducir, el volante es una de las partes más importantes del vehículo, como es lógico, ya que nos permite dirigirnos hacia un lugar u otro. Sin embargo, cuidar el volante en sí no hará que la dirección sea mejor, si no que son otros los componentes de los que debemos preocuparnos si no queremos que haya nada raro en nuestro coche cuando conducimos. A continuación te contaremos por qué puede ser que tu volante esté vibrando.

Los neumáticos

En primer lugar, el motivo más común por el que puede estar vibrando tu volante es porque los neumáticos no tengan la presión adecuada. Lo normal es que la revises cada poco tiempo, y más aún si has realizado un viaje recientemente o si vas a hacerlo dentro de poco. En muchas ocasiones, llevarlos más inflados de la cuenta o menos de lo recomendado es peligroso y puede hacer que tu volante vibre.

El desgaste es otro de los motivos por el cual se pueden producir vibraciones en el volante, y es que si una rueda está más desgastada que otra puedes notar que tu coche no circula como debería hacerlo normalmente.

Otra de las posibles causas es que estén desequilibrados, lo cual puede solucionarse rápidamente si llevas el vehículo a tu mecánico de confianza. Por último, si las llantas de tu coche estuvieran abolladas también podrían producir vibraciones, por lo que es recomendable revisarlas de vez en cuando, sobre todo si notas algún golpe fuerte -como un bache- en ellas cuando conduces.

Los neumáticos desgastados pueden provocar vibraciones en el volante de tu coche / Josep García

Problemas en los frenos

A la hora de frenar también es posible que hayas experimentado que el volante vibra más de lo normal. Si es así, significaría que los discos no se encuentran en perfecto estado, si no que en vez de estar lisos pueden tener alguna alteración, lo que además de ser incómodo al frenar puede también ser peligroso.

Muchas personas lo desconocen, pero es importante cambiar cada cierto tiempo los discos de freno, al igual que las pastillas, pues son dos partes muy importantes del vehículo.

La dirección

Uno de los problemas más habituales suele residir en la dirección y en los llamados silentblocks. Se trata de unos elementos de metal y goma que reducen el ruido del coche al circular así como amortiguan. Si estos estuvieran dañados, es posible que se produjeran vibraciones en el volante, por lo que es conveniente que tu coche sea revisado en un taller a fondo.