El sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 14,3% en septiembre

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró septiembre de 2025 con un total de 25.222 registros, lo que implica un crecimiento del 14,3% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado, el sector crece un 9,2% con un total de 199.286 unidades registradas.

Las ventas crecen respecto a 2024

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de septiembre con un total de 22.902 matriculaciones, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 24% (13.405 uds.), la de carretera lo hizo en un 8,2% (8.992 uds.) y la de campo registró una caída del 35,4% (498 uds.).

Por canales de distribución: el particular creció un 16,2% (20.688 uds.), el de empresa lo hizo en un 8,2% (1.907 uds.) y el de alquiler cayó un 40,7% (127 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un 11% con 180.941 registros.

Respecto a los ciclomotores, con 1.238 unidades registradas, crecieron un 10% este mes. De enero a septiembre, acumulan una caída del 3,3% con 9.460 matriculaciones.

Motocicletas aparcadas en Barcelona. / JORDI COTRINA

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L: los cuadriciclos pesados y ligeros cerraron en positivo septiembre con un incremento del 40,4% (514 uds.) y del 19% (302 uds.) respectivamente. Los triciclos cerraron el mes en negativo con una caída del 29% (266 uds.).

En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron La Rioja (46,2%), Ceuta y Melilla (32,3%) y Asturias (31,5%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron: Andalucía (5.935 uds.), Cataluña (5.426 uds.) y la Comunidad Valenciana (3.211 uds.).

Las etiquetas no son las correctas

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “El mercado continúa creciendo, lo que implica que son cada vez más las motos y vehículos ligeros que cumplen con la etapa de homologación Euro5+ y que están recibiendo un distintivo ambiental que no les corresponde. La regulación de las etiquetas ambientales de la DGT no se ha actualizado desde su entrada en vigor”.

“En este tiempo los vehículos de la categoría L han actualizado su homologación en dos etapas, Euro5 y Euro5+, y estas nos están reflejadas en el Real Decreto que regula las etiquetas ambientales, por lo que, a día de hoy, más de un millón de vehículos se encuentran en un vacío legal” declara.