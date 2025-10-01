¿Qué es el 'designer fuel'? La estafa que se cierra con una larga lista de delitos y detenidos

Los combustibles que se sirven en las gasolineras no llegan ahí de cualquier manera. La calidad de los carburantes está regulada por la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos.

Por eso se dice que la gasolina y el diésel low-cost no son perjudiciales para los vehículos, por que han cumplido con los mismos estándares de calidad, aunque no lleven los mismos aditivos que las gasolinas y los gasóleos de marca.

Estos días se está hablando de un concepto, el designer fuel, que aunque pueda sonar muy bien realmente es todo lo contrario. Y es que este combustible, bajo el adjetivo de diseñador, no es otra cosa que un producto modificado para evadir impuestos que no cumple con las especificaciones establecidas por la ley y que, por lo tanto, puede ser perjudicial para el motor del coche.

Operación Trenk: una larga lista de delitos

En el marco de la Operación Trenk, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado todo un entramado criminal que distribuía este combustible 'de diseñador' en diferentes estaciones de servicio de la costa española, habiendo sido 11 de ellas inspeccionadas. La organización criminal trabajaba en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona.

Este combustible adulterado provenía de Polonia, Letonia, Eslovaquia, Hungría y Lituana. El movimiento de camiones cisterna, que resultó sospechoso, levantó la voz de alarma entre los vecinos de La Hoya del Campo, en Murcia, en 2023. Dieron el aviso a la Guardia Civil, que empezó la investigación.

La Operación Trenk se ha saldado con 14 detenidos. / Guardia Civil

La operación ha concluido con 18 detenidos y 14 investigados, de diferentes nacionalidades (ucranianos, letones, franceses y españoles), además de 40 empresas implicadas. La red utilizaba un entramado de empresas fantasma y testaferros para introducir el designer fuel en las gasolineras. Los delitos que se les imputan son estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la seguridad vial y pertenencia a una organización criminal. La lista es larga.

Qué es el designer fuel

Pero, ¿qué es exactamente el designer fuel? Pues un combustible adulterado, en concreto, gasóleo de baja calidad, mezclado con componentes no aprobados como la triacetina (muy utilizada en cosmética, por ejemplo), que altera las propiedades físicas del gasóleo. El resultado es una mezcla que se parece al gasóleo convencional pero que no lo es realmente. Además, la triacetina no está autorizada como un aditivo del gasóleo en la ley.

La finalidad de este fraude era evitar tener que pagar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, al declarar la mezcla como un lubricante y no como un carburante. Y es que los lubricantes o aceites tienen una fiscalidad más baja que los combustibles.

Las consecuencias de esta estafa son, por supuesto, económicas y también medioambientales, ya que el designer fuel no pasa los controles necesarios para los hidrocarburos.

Pero, además, los conductores también pueden sufrir las consecuencias negativas de este designer fuel si lo han utilizado en sus vehículos: daños en el motor, los inyectores, el sistema de combustión...