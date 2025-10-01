Premio Coche del Año de los Lectores: vota tu favorito de octubre

El mes de octubre trae tres candidatos al Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica, que resumen a la perfección hacia dónde se mueve la industria: un eléctrico chino que quiere irrumpir en el mercado europeo, un SUV japonés que estrena tercera generación y un coupé eléctrico que adelanta la próxima gran apuesta de Toyota.

Leapmotor B10: el eléctrico que quiere conquistar Europa

El Leapmotor B10 es un SUV 100% eléctrico de 218 CV y 240 Nm, disponible con dos baterías: 56,2 kWh, que ofrece 361 km de autonomía WLTP, y 67,1 kWh, con 434 km. Admite carga rápida en 20 minutos (del 30 al 80%) y acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, con una velocidad máxima de 170 km/h.

Leapmotor B10 / Leapmotor

Mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 de alto, con un maletero de 515 litros ampliable hasta 1.415 litros. Además, bajo el capó ofrece un hueco adicional de 25 litros. El interior se distingue por su gran aprovechamiento (87,4% de ratio) y un equipamiento con techo panorámico, pantalla de 14,6 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, 17 sistemas ADAS, cámara 360º o asientos ventilados, según versión.

En diseño, luce los faros Wing Star LED, manillas enrasadas y un capó de líneas fluidas. Su precio arranca en 19.990 euros con ayudas y bonificaciones aplicadas, lo que lo convierte en uno de los eléctricos más competitivos del segmento.

A medio plazo, Stellantis ha confirmado que Leapmotor fabricará sus modelos en España, con la planta de Zaragoza como gran candidata para producir este SUV.

Mazda CX-5: tercera generación con sello japonés

El nuevo Mazda CX-5 crece en todos los sentidos y entra en su tercera generación. Ahora mide 4,69 metros de largo, con una batalla de 2,81 metros, lo que se traduce en más espacio interior y un maletero de 583 litros (hasta 2.019 litros con los asientos abatidos).

Estrena un diseño Kodo más robusto, con frontal alto, pasos de rueda marcados y llantas de hasta 19 pulgadas. En el interior destaca el concepto japonés Ma, que prioriza la armonía y la amplitud, con materiales refinados, iluminación ambiental y nuevas pantallas táctiles de 12,9 o 15,6 pulgadas con Google integrado.

Mazda CX-5 / Mazda

Toda la gama equipa el motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV y 238 Nm, apoyado por un sistema de hibridación ligera M Hybrid de 24V con etiqueta ECO. Puede combinarse con tracción delantera o total, siempre con transmisión automática de 6 marchas. El consumo oscila entre 7,0 y 7,5 l/100 km y las emisiones de CO₂ entre 157 y 169 g/km (datos WLTP).

En dinámica, Mazda refuerza la filosofía jinba ittai, con mejoras en suspensión, dirección y frenos electrónicos, que elevan el confort sin perder el tacto directo de conducción. Su precio en España parte de 35.200 euros.

Toyota C-HR+: el futuro eléctrico del superventas

El Toyota C-HR+ es un nuevo modelo 100% eléctrico de batería que mantiene la silueta coupé del C-HR y amplía su oferta tecnológica. Construido sobre la plataforma e-TNGA, se ofrecerá con dos baterías: 57,7 kWh (167 CV y tracción delantera) y 77 kWh (224 CV con tracción delantera o 343 CV con tracción total). La autonomía máxima alcanzará los 600 km WLTP y la versión más potente acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos.

Sus 4,52 metros de largo y 2,75 de batalla garantizan un interior amplio, con 416 litros de maletero y buenos acabados. En el equipamiento destacan la pantalla multimedia de 14 pulgadas, la función de preacondicionamiento de batería, cargadores a bordo de hasta 22 kW y carga rápida de 150 kW.

Toyota C-HR+ / Toyota

En seguridad incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con sistemas como control de ángulo muerto, luces adaptativas y asistente de frenada en aparcamiento. Toyota garantiza la batería durante 8 años o 160.000 km, ampliables a 10 años o 250.000 km si se cumplen las revisiones en su red oficial.

Su lanzamiento en Europa está previsto para finales de 2025, con despliegue completo en 2026. Será la propuesta más potente de Toyota en Europa fuera de la gama deportiva GR.

El Leapmotor B10 apuesta por la accesibilidad y la producción local; el Mazda CX-5 combina refinamiento japonés y equilibrio entre tradición y modernidad; y el Toyota C-HR+ representa el salto a la electrificación total de un modelo icónico. Tres visiones muy distintas que ahora compiten por tu voto en el Premio Coche del Año de los Lectores de octubre.