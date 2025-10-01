Alucina con el interior del nuevo Porsche Cayenne eléctrico

Puede que no guste mucho la idea de que el nuevo Porsche Cayenne sea 100% eléctrico, pero lo que es innegable es que este cambio viene acompañado de un interior alucinante. El estreno de este coche está previsto para finales de 2025, pero ya conocemos cómo será el habitáculo del SUV más tecnológico de la marca de Stuttgart.

Porsche ha aprovechado el desarrollo de este modelo para replantear por completo la experiencia a bordo. Y lo ha hecho con una idea clara: combinar el carácter deportivo que define a la marca con un entorno digital de última generación y una personalización sin precedentes.

Pantalla curva Flow en el Porsche Cayenne / Porsche

El centro de todo el sistema interior es la pantalla curva Flow, una novedad absoluta en la gama Porsche. Se trata del display más grande jamás montado en un modelo de la marca. Está perfectamente integrada en la consola central, con una estética cuidada y una interfaz que promete ser tan intuitiva como fluida.

Esta pantalla forma parte de un conjunto que crea una superficie digital continua en el salpicadero. El cuadro de instrumentos, también OLED, mide 14,25 pulgadas y muestra desde el medidor de potencia hasta datos de navegación o asistentes a la conducción. Como novedad, el pasajero puede contar con su propia pantalla de 14,9 pulgadas, que permite ver vídeos o gestionar aplicaciones sin distraer al conductor.

Pantalla para el acompañante en el Porsche Cayenne Electric / Porsche

Además, el head-up display con realidad aumentada proyecta información de navegación directamente en el campo visual del conductor, con un tamaño equivalente a una pantalla de 87 pulgadas. Una solución que aporta claridad y seguridad, sobre todo en trayectos urbanos o en carretera con múltiples intersecciones.

Más espacio, más confort y un ambiente personalizable

Porsche también ha trabajado a fondo el apartado de confort. En este Cayenne eléctrico, todos los pasajeros disfrutan de más espacio y de funciones pensadas para mejorar la experiencia en marcha. Por ejemplo, los asientos traseros con ajuste eléctrico vienen de serie y permiten adaptarlos tanto para viajar cómodamente como para aprovechar mejor el espacio de carga.

Otra novedad destacada es el sistema de modos de ambiente, que regula a la vez la iluminación, la climatización, el sonido y la calefacción de los asientos para generar distintas atmósferas: relajación, concentración o dinamismo, según el momento.

Prototipo del Porsche Cayenne Electric / Porsche

El techo panorámico también evoluciona. Es el más grande que ha montado hasta ahora Porsche y se puede regular eléctricamente para controlar el paso de luz. Puede ser transparente, mate o elegir entre dos niveles de opacidad, con un sistema basado en cristal líquido. Así, la cabina se transforma a gusto del usuario, incluso en marcha.

Además, se introduce la calefacción de superficie, un sistema que no solo calienta los asientos, sino también los reposabrazos y partes de los paneles de las puertas. El objetivo es lograr un calor más uniforme y eficiente que el que proporcionan las salidas de aire convencionales. Un detalle que se suma a una iluminación ambiental más sofisticada, diseñada también para comunicarse con el usuario.

Personalización como en ningún otro Porsche

Uno de los puntos más llamativos del Cayenne Electric es la enorme libertad de configuración que ofrece. Según la marca, es el SUV más personalizable que han fabricado. El habitáculo puede elegirse en 13 combinaciones de colores, a las que se suman cuatro paquetes interiores y cinco conjuntos de detalles. Esto permite diseñar desde un interior elegante y sobrio hasta otro deportivo o incluso rompedor. Entre los nuevos materiales, Porsche propone tonos como Gris Magnesio, Lavanda o Gris Salvia, y mantiene las opciones clásicas en cuero.

Interior del nuevo Porsche Cayenne Electric / Porsche

También se ofrece el tejido Race-Tex con estampado Pepita, un guiño a los interiores icónicos de los Porsche clásicos. Todo ello combinado con nuevas molduras decorativas, costuras en contraste y detalles personalizados que elevan el nivel de exclusividad.

Para quien busque un nivel aún mayor de individualización, se mantiene el programa Porsche Exclusive Manufaktur, y se suma el servicio Sonderwunsch, que permite incluso crear piezas únicas bajo pedido.

Tecnología al servicio de la experiencia

La conectividad y la interacción también avanzan en este modelo. La nueva interfaz Porsche Digital Interaction permite modificar el aspecto de todas las superficies digitales del interior mediante la aplicación Themes. Se puede elegir entre cinco paletas de colores que cambian el diseño de la pantalla principal, el cuadro de instrumentos y las demás pantallas.

A esto se suma un asistente de voz con inteligencia artificial, capaz de entender comandos naturales y preguntas de seguimiento sin necesidad de repetir frases o activar comandos. Puede gestionar funciones como la climatización, la calefacción de los asientos o la iluminación ambiental, además de buscar direcciones o reproducir contenido multimedia mediante servicios de streaming.

Por último, el smartphone o el smartwatch puede convertirse en la llave del coche. La Porsche Digital Key utiliza tecnología de banda ultraancha (UWB) para detectar automáticamente el dispositivo y abrir o cerrar el vehículo con solo acercarse.