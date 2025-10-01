Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué autonomía tiene los coches más viejos de toda España?

Más de 12 millones de turismos en España superan los 15 años de antigüedad, y solo el 1,6% del parque total es electrificado

El parque automovilístico español es de los más envejecidos de toda Europa

El parque automovilístico español es de los más envejecidos de toda Europa / Neomotor

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Aunque cada vez se habla más de un parque automovilístico y una movilidad ideal con vehículos eléctricos y totalmente sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, lo cierto es que las carreteras españolas parecen contar una historia muy distinta. Según los últimos datos publicados por ANFAC, la edad media del parque de turismos en España ha alcanzado ya los 14,5 años, una cifra récord que refleja claramente el estancamiento en la renovación de vehículos.

Carreteras con coches viejos

Carreteras con coches viejos / Neomotor

Lo más llamativo es que más de 12,9 millones de coches superan los 15 años. Si ampliamos el umbral a los 10 años, el porcentaje se dispara: casi 63% de los turismos que circulan hoy en día en nuestro país pertenecen a esa categoría. En otras palabras: 6 de cada 10 coches que ves por la calle tienen más de una década a sus espaldas. Y eso no es precisamente una buena noticia.

¿En qué comunidad autónoma están los coches más viejos?

No todas las comunidades autónomas están igual. Algunas llevan claramente la delantera en renovación, mientras que otras se han quedado ancladas en el pasado.

Madrid es la región con el parque más moderno, con una media de 11,5 años. Le siguen Cataluña (14,1), Comunidad Valenciana (14,2) y Baleares (14,2), todas por debajo de la media nacional. En el otro extremo, Ceuta y Melilla ostentan el triste récord: allí los coches tienen, de media, 17,7 años. Les siguen de cerca Castilla y León (16,6 años), Extremadura y Galicia (ambas con 16,3).

Coches con más de 14 años de antiguedad

Coches con más de 14 años de antiguedad / Neomotor

En ocho comunidades, más del 70% del parque supera los 10 años. Ceuta y Melilla vuelven a encabezar este apartado con un 76,3% de turismos antiguos. También destacan negativamente Castilla y León, Asturias, La Rioja o Castilla-La Mancha, donde renovar el coche sigue siendo una asignatura pendiente.

El eléctrico no 'arranca'

Mientras tanto, el tan mencionado vehículo electrificado (eléctrico puro o híbrido enchufable) sigue siendo una minoría absoluta. A finales de 2024, en España circulaban algo más de 494.000 vehículos electrificados, lo que representa solo el 1,6% del parque total. Sí, ha crecido un 35% respecto al año anterior, pero sigue estando muy lejos de lo que se necesitaría para un cambio real.

Madrid vuelve a desmarcarse: allí los coches electrificados suponen un 4,1% del parque, más del doble que la media nacional. Cataluña (1,7%) y Baleares (1,5%) completan el podio. Pero en el resto de comunidades, la implantación es casi simbólica: Extremadura (0,5%) y Ceuta y Melilla (0,4%) apenas cuentan con vehículos eléctricos en circulación.

Un problema de seguridad y emisiones

Más allá de las cifras, lo preocupante es lo que implican. Un coche viejo no solo contamina más; también es menos seguro. Así lo recordó José López-Tafall, director general de ANFAC, al presentar el informe: “Un parque envejecido supone un mayor riesgo en las carreteras y mayores emisiones. Cualquier coche nuevo, sea cual sea su tecnología, será siempre más seguro, eficiente y sostenible que uno con más de 10 años.”

La gente aguanta lo máximo posible sus coches viejos

La gente aguanta lo máximo posible sus coches viejos / Neomotor

Desde la patronal del automóvil insisten en que las ayudas a la compra deben mantenerse y simplificarse, incluyendo incentivos fiscales y apoyo específico al transporte pesado. También señalan la necesidad de que estas políticas tengan continuidad en el tiempo, para no generar incertidumbre en los compradores.

¿Por qué no renovamos los coches?

La respuesta, como casi siempre, está en el bolsillo. La falta de poder adquisitivo, el gran encarecimiento de los coches nuevos por la tecnología y la escasa efectividad de los planes de ayuda actuales hacen que muchos conductores opten por mantener su coche viejo el mayor tiempo posible.

Mientras tanto, seguimos circulando con vehículos que, en muchos casos, doblan en edad a los estándares europeos. Y aunque el eléctrico gana espacio en titulares, la realidad del parque automovilístico español es mucho menos futurista de lo que podría parecer.

