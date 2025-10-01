‘Cupra te quita la multa’: así ha llamado la marca automovilística a su nueva campaña disruptiva para incentivar a dar el salto a las tecnologías de electrificación, y contribuir así a una ciudad más limpia.

Si un conductor ha recibido una multa por acceder con su vehículo a una Zona de Bajas Emisiones -ZBE- sin etiqueta medioambiental ECO o CERO, Cupra le devuelve el importe en forma de descuento directo de 500 euros, por la compra de un modelo de la marca, en versión e-HYBRID (híbrido enchufable PHEV), o 100% eléctrico (BEV).

“Cupra te quita la multa” Así es este nuevo incentivo para que compres un vehículo / CUPRA

Compromiso con la electrificación y la sostenibilidad

La campaña ‘Cupra te quita la multa’ estará activa hasta el 31 de octubre de 2025 y se dirige a clientes particulares o autónomos que presenten una multa emitida entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025, siempre que esté abonada. El descuento será de hasta 500 euros sobre el PVP recomendado, aplicable a una única operación de compra por cliente.

Esta acción se enmarca en el compromiso de Cupra con la electrificación y la sostenibilidad urbana. En ciudades como Madrid, donde se registra una multa cada 33 segundos por acceso indebido a la ZBE, la marca ofrece una solución tangible para acelerar la transición hacia vehículos menos contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire.

Campaña disruptiva, pura actitud Cupra

Como parte del enfoque creativo desarrollado por la agencia Catorce, la campaña se articula en torno a una idea sencilla pero poderosa: “La próxima vez que veas una cámara no te escondas, sonríe. Porque, si alguna vez te han tirado una foto entrando en una ZBE y te ha tocado pagar… Cupra te la quita. Así de claro. Así de Cupra.”

Cupra es una marca que no solo desafía lo convencional, sino que también convierte lo cotidiano en extraordinario como demuestra también en sus campañas publicitarias. “Y si quieren mirar, que miren.”

El plan de comunicación de la campaña incluye un despliegue multicanal con foco en la Comunidad de Madrid: presencia en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido, cuñas de radio, circuito de MUPIs y acciones de wildposting en zonas ZBE y aledaños.

Vehículos incluidos en la promoción

La gama electrificada de Cupra incluye cuatro modelos e-HYBRID -Cupra León, León Sportstourer, Formentor y Terramar-, con dos niveles de potencia de 150 kW (204 CV) y 200 kW (272 CV), con autonomías en modo eléctrico superiores a 120 km y con carga rápida en corriente continúa de hasta 50 kW, lo que supone cargar la batería del 10 al 80 % en sólo media hora.

Por su parte, Cupra ofrece también dos modelos 100 % eléctricos (BEV) -Born y Tavascan-, con diferentes niveles de potencia que alcanzan los 240 kW (326 CV) y 250 kW (340 CV), respectivamente. Alcanzan autonomías de hasta 595 km en el Born VZ, y 552 km en el Tavascan Endurance.

Asimismo, en marzo del próximo año 2026 Cupra lanzará el Raval, su nuevo vehículo 100% eléctrico urbano.