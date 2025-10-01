El mercado de coches crece un 16,4% en septiembre empujado por las ventas a particulares

Al cierre del noveno mes del año, el sector del automóvil mantiene vivas sus esperanzas. Los datos del mercado son positivos, con un crecimiento generalizado.

En concreto, en comparación con el mes de septiembre de 2024, este año se ha cerrado el mismo periodo con un crecimiento del 16,4%. Si se mira el acumulado de todo el año, de enero a febrero, el crecimiento interanual es del 14,8%.

En total, se han vendido en septiembre 85.167 turismos y en lo que va de 2025 ya hay 854.658 unidades matriculadas. Las ventas de vehículos han cogido un buen ritmo de cara a afrontar el último trimeste del año y no será extraño que al cierre del 2025 se supere el millón de matriculaciones de turismos.

Por otro lado, en lo que se refiere a los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas han crecido un 14,7% y ya acumulan 63.948 unidades matriculadas en 2025. Destaca, especialmente, el dato referente a las pick-ups: crecen un 37,5% en la comparativa entre septiembres y un 24,6% en el acumulado anual, con 7.792 unidades matriculadas.

Los particulares encabezan las ventas

Un dato que destaca entre todos los demás es gracias a qué canal han mejorado las cifras de ventas. Y es que el impulso ganado en septiembre de 2025 ha sido gracias a los compradores particulares.

Resumen de las matriculaciones de septiembre 2025. / Ideauto

Mirándolo en detalle, las ventas de turismos a particulares han crecido un 24,4% en comparación con el septiembre de 2024 y un 19,7% en lo que concierne al acumulado del año. Es decir, este año más conductores han decidido comprar un coche nuevo, un dato que alegra tanto al mercado como al parque automovilístico nacional, que necesita un rejuvenecimiento urgente.

Al mismo tiempo crecen también las matriculaciones de coches de empresa y de renting, mientras que caen en septiembre las compras de empresas de alquiler.

La gasolina y el diésel, en caída

El informe de matriculaciones mensual de Ideauto también muestra que la electrificación es más una realidad que un futuro cercano, pese a las dificultades y las reticencias a las que se enfrentan sobre todo los coches 100% eléctricos.

Tanto en la comparativa mensual como en la anual, las ventas de coches de gasolina y diésel vuelven a caer. En comparación con septiembre del 2024, se han matriculado un 14,5% menos de coches de gasolina y un 30,4% de coches diésel. En el acumulado interanual, las caídas son del 13,2% y del 36,9%, respectivamente.

El claro ganador es el motor híbrido, que acumula un 41,5% de las ventas de nuevos vehículos. En concreto, este mes de septiembre cabe destacar el crecimiento de los híbridos enchufables, que han subido 1152,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, con 10.263 turismos y todoterrenos matriculados.