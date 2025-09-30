¿Qué presión tienes que llevar en tus neumáticos? Esta es la recomendada

Los neumáticos de tu vehículo son uno de los elementos más importantes de cara a circular con seguridad en las carreteras, sobre todo si vas a hacer un viaje largo o si llevas mucho tiempo sin revisar cuánto aire llevan tus ruedas, más aún después del verano.

Muchas personas no se fijan en el desgaste que pueda tener su dibujo, la antigüedad de sus ruedas o aún peor, no conocen la presión que tienen que llevar y en qué puede influir tenerlas más o menos hinchadas.

Cómo saber cuánto aire echar

Aunque pueda parecer extraño, un mismo modelo de coche puede montar distintas medidas de neumáticos, lo que hará que varíe la presión que necesita cada uno de ellos. Por eso, en muchas etiquetas vemos que se reflejan distintos neumáticos y acto seguido la presión marcada por el fabricante que necesita cada uno de ellos.

Si no sabes cómo consultar el aire que necesitan tus ruedas la solución es muy sencilla: puedes encontrar la presión exacta que recomienda cada marca (según el peso) en la pegatina situada en la puerta del piloto, del copiloto, o en la tapa del depósito de combustible.

Mecánico revisando los neumáticos de un coche / Archivo

¿Bares o PSI?

En la pegatina se expresan las presiones en bares (bar) y PSI. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos unidades y a cuál debemos prestar atención? Mientras que el bar es la unidad de medida estándar en Europa, el PSI (libras por pulgada cuadrada) es más común en otros lugares, como América del Norte.

En Europa lo recomendable es seguir las indicaciones en bares que suelen ser un número de dos cifras tipo: 2,2; 2,0; 2,5.

¿Qué presión lleva mi coche?

Como te decíamos antes, es importante que las ruedas de tu coche estén infladas según lo que recomienda el fabricante, para que puedas circular seguro y en condiciones óptimas. Por lo general, todas aquellas ruedas que estén entre los 2 y los 2,5 bares de presión no deberían tener problemas, pero es recomendable conocer la presión exacta que necesitas.

Recuerda que para comprobar la presión de tus neumáticos correctamente debes hacerlo cuando las ruedas estén frías, para que el margen de error sea mínimo. Intenta ceñirte a las presiones recomendadas o a las presiones que te comentábamos anteriormente, pues si las inflas en exceso la adherencia será menor; pero si las inflas menos de lo que debes no solo el coche hará más esfuerzo sino que podrías perder el control, así como desgastar mucho las ruedas.