El Omoda 9 SHS demuestra el enorme potencial de la marca china

Omoda sigue ampliando su gama electrificada, y esta vez da un importante paso al frente al lanzar el Omoda 9 SHS, un SUV híbrido enchufable que estrena la versión más sofisticada de su sistema Super Hybrid System. Se trata de su auténtico buque insignia, una apuesta más ambiciosa en términos de tecnología, prestaciones y eficiencia.

Omoda 9 SHS / Omoda

El nuevo modelo combina nada menos que cuatro motores para ofrecer tracción total (tres eléctricos y uno de gasolina), batería de gran capacidad y una sofisticada transmisión 3DHT específica para sistemas híbridos. El resultado es un SUV de alto rendimiento: 537 CV de potencia conjunta, 4,9 segundos de 0 a 100 km/h y una autonomía total superior a los 1.100 kilómetros. Además, puede recorrer hasta 145 km en modo 100% eléctrico. ¿Quién da más?

Un sistema de propulsión que marca diferencias

El corazón del Omoda 9 SHS es su arquitectura híbrida enchufable de nueva generación. El motor térmico es un 1.5T GDI DHE de quinta generación, desarrollado específicamente para trabajar junto a motores eléctricos. Solo pesa 106 kilos y cuenta con soluciones técnicas avanzadas como ciclo Miller, sobrealimentación eficiente o lubricación inteligente.

Omoda 9 SHS / Omoda

Ese motor se combina con tres motores eléctricos: dos en el eje delantero y uno en el trasero. En conjunto, generan un par de 650 Nm y permiten al coche acelerar de forma contundente pero suave, con transiciones imperceptibles entre modos. La transmisión 3DHT permite combinar los motores eléctricos con el térmico en diferentes configuraciones: eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo o modo de recuperación de energía.

Autonomía y eficiencia

La batería CATL M3P que equipa este modelo tiene una capacidad de 34,46 kWh, una cifra muy elevada para un PHEV, y permite recorrer hasta 145 kilómetros en modo eléctrico, ideal para trayectos urbanos diarios sin consumir una gota de combustible. En uso combinado, la autonomía supera los 1.100 km, lo que lo convierte en una opción perfecta para viajes largos.

El consumo también es sorprendentemente bajo: 1,4 l/100 km en ciclo mixto WLTP con la batería cargada y solo 7,0 l/100 km con ella agotada. A esto contribuye la eficiencia del motor térmico (44,5%) y la de la transmisión, que alcanza un 97,6%.

Interior del Omoda 9 SHS / Omoda

Puede recargarse con hasta 65 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 30 al 80% de batería en solo 25 minutos. Además, incluye tecnología V2L (Vehicle to Load), por lo que puede suministrar hasta 6,6 kW de potencia a dispositivos externos. Es decir, el coche también puede actuar como fuente de energía para herramientas, electrodomésticos o equipos en salidas al aire libre.

La batería está protegida por un marco de aleación de aluminio, refuerzos internos y una placa inferior de acero. Cumple con la norma IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo, y puede sumergirse hasta 48 horas sin daños. Además, incluye un sistema de desconexión automática en caso de accidente, que corta la corriente en solo 2 milisegundos para evitar cortocircuitos.

Interior del Omoda 9 SHS / Omoda

Con esta propuesta, Omoda refuerza su posición en el mercado europeo apostando por una movilidad electrificada sin renunciar al rendimiento, y ofreciendo una alternativa tecnológicamente ambiciosa para quienes buscan un coche híbrido enchufable que no sea uno más.