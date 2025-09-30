El MG HS Hybrid+ rebaja el listón de los SUV híbridos a 29.990 euros

El MG HS Hybrid+ ya tiene precio oficial en España, y va a dar mucho que hablar. Desde 29.990 euros, este SUV híbrido se convierte en el primer modelo HEV de su segmento que baja de la barrera de los 30.000 euros, reforzando el discurso de la marca de ofrecer electrificación accesible sin renunciar a prestaciones. A partir del 1 de octubre se abren los pedidos, con una promoción de lanzamiento que incluye descuentos de hasta 4.000 euros, seguro a todo riesgo durante el primer año y la posibilidad de aplazar el pago de cuotas hasta 2026.

Zaga del MG HS Hybrid+ / MG

Este nuevo HS Hybrid+ es la tercera opción dentro de la gama HS, tras las versiones de gasolina y enchufable (PHEV), y busca atraer a conductores que quieren beneficiarse de la etiqueta ECO y las ventajas de un sistema híbrido sin necesidad de enchufes.

A diferencia de otros modelos del segmento, el MG HS Hybrid+ no utiliza un sistema híbrido convencional. La marca ha desarrollado su propia tecnología Hybrid+, que mejora tanto en rendimiento como en eficiencia frente a soluciones más extendidas. El conjunto mecánico combina un motor de gasolina 1.5 turbo de 143 CV (105 kW) con un motor eléctrico de 199 CV (146 kW) y una batería de 1,8 kWh refrigerada por agua. La potencia conjunta alcanza los 225 CV (165 kW).

Vista lateral del MG HS Hybrid+ / MG

Este dato no solo lo sitúa como uno de los híbridos más potentes del segmento, sino que también le permite firmar una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h. Todo ello con un consumo combinado homologado de 5,5 l/100 km y una autonomía que supera los 1.000 kilómetros.

La batería es uno de los elementos diferenciales del sistema. No solo es más capaz que la mayoría en este tipo de coches, sino que estrena refrigeración líquida, una tecnología poco habitual en híbridos no enchufables. Esto mejora la eficiencia y la durabilidad del sistema, con una capacidad de refrigeración hasta un 300% superior frente a los sistemas por aire.

Otro punto a destacar es la transmisión automática de dos velocidades, un componente poco común en híbridos, donde predominan los cambios de tipo CVT. En este caso, la marca asegura una respuesta más directa, menor ruido mecánico y una experiencia de conducción más natural.

Interior del MG HS Hybrid+ / MG

Equipamiento completo desde el primer nivel

El nuevo MG HS Hybrid+ se ofrece en dos acabados: Comfort (desde 29.990 €) y Luxury (desde 32.490 €). Ambos incorporan un equipamiento muy completo, especialmente si lo comparamos con otras alternativas del mercado con mecánicas similares.

Desde el acabado Comfort ya se incluye:

Faros LED automáticos

Cámara trasera y sensores de aparcamiento

Climatizador

Control de crucero

Asientos eléctricos

Espejos calefactables

Llantas de aleación

Llave manos libres y sensor de lluvia

Freno de estacionamiento eléctrico

La versión Luxury eleva la apuesta con elementos más propios de categorías superiores:

Llantas de 19 pulgadas

Cámara 360°

Sistema de audio con 8 altavoces

Carga inalámbrica para el móvil

para el móvil Portón trasero eléctrico

Sistema iSmart con servicios conectados

con servicios conectados Ajustes eléctricos con memoria para los retrovisores y el asiento del conductor

Seguridad en toda la gama

Toda la familia HS, incluido este nuevo Hybrid+, cuenta con la máxima puntuación de seguridad (cinco estrellas Euro NCAP) y un paquete de asistencia muy completo. De serie incorpora el sistema MG Pilot, que agrupa hasta 16 asistentes a la conducción, entre los que destacan el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de frenada automática, el detector de fatiga o el aviso de ángulo muerto.

También incluye funciones más avanzadas como el asistente en atascos, la alerta de tráfico cruzado con frenado automático o la alerta de apertura de puertas ante tráfico trasero, entre otras.

El nuevo MG HS Hybrid+ llega en un momento clave para muchos conductores: los que buscan una opción intermedia entre el diésel tradicional y el coche eléctrico, que no requiera cambiar hábitos, ni instalar cargadores ni preocuparse por la autonomía.

MG HS Hybrid+ / MG

A eso se suma una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, y una red de concesionarios que está creciendo en toda España.

La apuesta de MG es clara: democratizar la tecnología híbrida con un producto equilibrado, eficiente, bien equipado y con un precio que muchos otros rivales no pueden igualar.