Las manetas del coche ya no son lo que eran y las más modernas pueden esconder un problema

Pocos elementos de los coches han escapado a los avances de la tecnología. En algunos casos hay que dar las gracias, como sucede con la evolución de los faros. En otros, hay opiniones dividas.

Aunque parecen un nimio mecanismo, las manetas de las puertas de los coches desempeñan una función importante. ¿Qué hay más relevante que poder abrir la puerta del coche?

Obviamente, lejos quedan aquellos tiradores que funcionaban a través de un resorte, de palanca o de tirón. Llegaron las manetas empotradas, que mejoraban el diseño del coche pero seguían funcionando de manera mecánica, por lo que no presentaban grandes problemas o averías.

La verdadera evolución se vivió cuando llegaron las manetas con pulsador. Excluyen la palanca clásica y en el propio tirador hay un botón que, con pulsarlo, permite abrir la puerta del coche.

Manetas enrasadas

Ahora, no obstante, abundan los coches con lo que se llaman manetas enrasadas, siendo algunas todavía mecánicas y otras retráctiles. Están de moda porque mejoran, ante todo, la aerodinámica del coche, pero también el diseño, siendo mucho más elegante.

Existen las de tipo mecánico, que simplemente hay que levantar como si se tratara de una palanca para abrir la puerta. Aunque en un primer momento pueden desconcertar al pasajero, suelen ser fáciles de usar y no presentan grandes problemas. A no ser, por ejemplo, que haya una notable bajada de las temperaturas, ya que la capa de hielo sobre el vehículo puede impedir accionarlas.

Las manetas del coche retráctiles sí que pueden plantear algún que otro inconveniente más grave. Y es que se accionan de manera electrónica, saliendo de la puerta del coche cuando el sistema detecta la llave cerca o se desbloquea el vehículo.

Manetas retráctiles

¿Cuál es, entonces, el problemas de las manetas retráctiles de un coche? Pues la dificultad de acceder al interior del mismo si el sistema falla. Y es que en el momento en el que la electrónica se mezcla con la mecánica de toda la vida, hay más aspectos que pueden fallar, al mismo tiempo que tiende a subir el precio de las reparaciones.

El ADAC, el RACE alemán, ha advertido además de que un fallo en los sistemas que accionan las manetas retráctiles puede convertirse en un peligro. Y es que si el coche se ve involucrado en un accidente, este tipo de apertura de las puertas puede dificultar el acceso al habitáculo y, por ende, el rescate.

Los tiradores de las puertas también se ponen a prueba en los test de seguridad de EuroNCAP y, pese a que estos sistemas retráctiles no han dado problemas reseñables, entidades como el ADAC no han querido dejar de mostrar su preocupación al respecto.

Y es que, por norma general, los avances de la tecnología hacen la vida más sencilla y, en concreto, la conducción más segura. Sin embargo, si hay cosas que funcionan bien con simple mecanismo mecánico, ¿por qué cambiarlas?