Le sancionaron porque su perro estaba al volante a 190 km/h

Una de las multas más comunes en todo el mundo es por sobrepasar el límite de velocidad. En España, 2 de cada 3 denuncias son por ir más rápido de lo debido. Pero la historia nos lleva hasta Moscú, donde una cámara grabó a un perro mientras conducía a 187 km/h en lugar de ir a 50.

Un reportaje en el programa de televisión ruso Moscow Today (Moscú Hoy) cuenta la historia de un conductor que dejó a su perro de raza corgi al volante, mientras conducía a una velocidad de 187 km/h en una zona de 50.

No se sabe si debajo del perro hay una persona en el asiento del conductor, pero cabe la posibilidad de que esté agachado en ese momento. El abogado de tráfico y colaborador del programa Russia Today (Rusia Hoy), Lev Voropayev, explicó esta historia y dijo que era posible que el perro solo estuviera agarrando el volante. “Probablemente, alguien conducía el coche en ese mismo momento. Tal vez sea un coche inteligente con piloto automático, esas tecnologías ya están disponibles”, afirmó Voropayev al periódico ruso Gazeta.Ru.

¿Qué multa se puede llevar este conductor por sobrepasar el límite de velocidad en Rusia?

Además de la cómica imagen y la multa que le va a poner la policía porque su perro está conduciendo el coche, el conductor se enfrenta también a una sanción por circular por encima de la velocidad permitida.

En Rusia, si sobrepasas el límite de velocidad entre 20 y 40 km/h, te pondrán una multa de 750 rublos (7,69 euros). Si conduces entre 40 y 60 km/h más rápido, recibirás una sanción de entre 1.500 y 2.000 rublos (15,38 – 20,51 euros). Si circulas entre 60 y 80 km/h más rápido del límite de velocidad, la multa ascenderá a entre 3.000 y 3.750 rublos (30,76 – 38,45 euros), y también puede perder la licencia entre 4 y 6 meses. En este caso, conduce a más de 80km/h sobre el límite de velocidad, y además de que le puedan suspender la licencia por 6 meses, tendrá que pagar una multa de 7.500 rublos (76,91 euros).

También tendrá que tener cuidado, porque si es reincidente las sanciones pueden subir (multa mayor o suspensión de licencia por más tiempo). En Rusia, si pagas la infracción dentro de 30 días tras su emisión, tendrás un 25% de descuento por pronto pago.