EVARM presenta el primer minibús urbano de hidrógeno que ya circula por Barcelona

El proyecto HERO - Hydrogen Retrofit ha transformado un vehículo de los Transportes Metropolitanos de Barcelona, sustituyendo su motor diésel por un sistema eléctrico alimentado por una pila de hidrógeno

El primer minibús urbano de hidrógeno que circula por Barcelona

El primer minibús urbano de hidrógeno que circula por Barcelona / EVARM

Rubén Burillo

Madrid
EVARM presentó el pasado 26 de septiembre junto con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), EIT Urban Mobilty y la oficina Optima de ACCIO, el primer minibús urbano de hidrógeno a partir de un vehículo diésel, desarrollado dentro del proyecto HERO – Hydrogen Retrofit (Modernización con hidrógeno).

El vehículo es un minibús de la marca alemana Mercedes, de la flota de TMB, conocido como ‘Bus del Barri’ (Bus del Barrio). Su motor diésel ha sido reemplazado por un sistema de propulsión eléctrica alimentado por una pila de combustible de hidrógeno desarrollada por EVARM, que es capaz de generar hasta 120 kW de potencia en un formato ultracompacto. El minibús también tiene una batería auxiliar de 35 kWh que se alimenta de forma continua durante el día gracias a la pila de hidrógeno. Este vehículo puede llegar a un uso intensivo de hasta 16 horas entre recargas de hidrógeno.

El sistema eléctrico alimentado por una pila de hidrógeno del minibús

El sistema eléctrico alimentado por una pila de hidrógeno del minibús / EVARM

En marzo de 2025 empezaron las pruebas piloto del minibús. Inicialmente fueron sin pasajeros para evaluar su eficiencia, autonomía y maniobrabilidad en recorridos cortos urbanos. Una vez superadas las fases de validación, el vehículo podría circular en servicio oficial y convertirse en el primer minibús con pila de hidrógeno operativo en la ciudad de Barcelona.

Este proyecto está liderado por EVARM, empresa española especializada en la transformación de vehículos industriales y autobuses hacia combustibles alternativos sostenibles, incluyendo GNC (Gas Natural Comprimido), GLP (Gas Licuado del Petróleo), híbridos e hidrógeno. Además, ha contado con el apoyo de EIT Urban Mobility, la participación de EKPO, la colaboración de TMB con la cesión del vehículo y el respaldo en los recorridos de prueba, y la coordinación técnica del IREC.

El primer minibús urbano de hidrógeno que circula por Barcelona

El primer minibús urbano de hidrógeno que circula por Barcelona / EVARM

El autobús sin conductor en funcionamiento en Madrid

Además del minibús con un sistema eléctrico alimentado por una pila de hidrógeno, desde el lunes 15 de septiembre hasta el 24 de octubre, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha inaugurado un proyecto piloto de un autobús autónomo en la Casa de Campo. Este vehículo es 100% eléctrico, está fabricado en España y prestará servicio gratuito a los usuarios.

El autobús autónomo que funcionará hasta el 24 de octubre en Madrid

El autobús autónomo que funcionará hasta el 24 de octubre en Madrid / EFE / Nahia Peciña

El autobús de 12 pasajeros recorrerá unos 1,8 kilómetros con seis paradas. Este medio de transporte estará disponible de lunes a viernes en horario de 12:00 a 17:00. Además de disponer de pantallas interiores y exteriores para ofrecer información a los viajeros, este autobús funciona con un nivel de automatización 4, lo que permite reconocer semáforos, peatones, ciclistas y carreteras, decidir de forma autónoma cuando tiene que acelerar, frenar o girar, y solo necesita la intervención humana en situaciones excepcionales.

