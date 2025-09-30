Cómo actuar si te sorprende una riada mientras estás en el coche

Las inundaciones en España en los últimos días han vuelto a poner en evidencia los peligros que conlleva enfrentarse a fenómenos meteorológicos extremos mientras se conduce. Las lluvias torrenciales han provocado riadas inesperadas, enfrentando a miles de conductores a situaciones de alto riesgo. Ante este escenario, es vital saber qué hacer si te sorprende una riada con el coche o cómo salir de éste si queda atrapado por el agua.

Lo primero de todo es hacer caso a las autoridades, y ante un temporal sólo coger el coche si es de extrema necesidad. En caso de tener que desplazarte es recomendable consultar antes el “Mapa de estado del tráfico e incidencias” de la DGT para saber dónde están las zonas más conflictivas y si es posible llegar por carretera a nuestro destino.

Lluvias torrenciales e inundaciones en Ibiza / VICENT MARÍ

Cómo actuar ante una inundación

En caso de verte en una situación compleja por las lluvias o las inundaciones, lo más recomendable es que sigas estos consejos:

Mantén la calma : Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, mantener la serenidad es crucial para tomar decisiones acertadas, ya que podrás ver las cosas de una manera más clara .

: Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, mantener la serenidad es crucial para tomar decisiones acertadas, ya que . Evalúa la situación : Si el agua comienza a subir alrededor del vehículo, es momento de actuar con rapidez. Un coche puede ser arrastrado por agua en movimiento en el momento que ésta supera en altura la mitad de la rueda .

: Si el agua comienza a subir alrededor del vehículo, es momento de actuar con rapidez. . Desabrocha el cinturón de seguridad : Si te paras con el coche libérate de cualquier restricción que pueda impedir tu salida rápida del vehículo, como el cinturón de seguridad. Si por lo que sea no funciona el mecanismo deberás de cortarlo.

: Si te paras con el coche que pueda impedir tu salida rápida del vehículo, como el cinturón de seguridad. Si por lo que sea no funciona el mecanismo deberás de cortarlo. Intenta abrir las puertas y salir del coche : Si el nivel del agua lo permite, abre las puertas y sal del coche inmediatamente , moviéndote hacia zonas más elevadas. Si por el contrario el coche está peligrosamente rodeado por el agua, pero sigue parado, súbete al techo . Esto también ayudará a que te puedan ver los servicios de rescate.

: Si el nivel del agua lo permite, , moviéndote hacia zonas más elevadas. Si por el contrario el coche está peligrosamente rodeado por el agua, pero sigue parado, . Esto también ayudará a que te puedan ver los Baja las ventanillas : Intenta bajar las ventanas . La mayoría de sistemas eléctricos de los vehículos funcionan durante un tiempo incluso cuando están sumergidos.

: Intenta . La mayoría de sistemas eléctricos de los vehículos funcionan durante un tiempo incluso cuando están sumergidos. Rompe el cristal si es necesario : Si no puedes bajar las ventanas, es momento de romper el cristal lateral (nunca el parabrisas, ya que es más resistente). Para ello, es útil contar con un martillo de emergencia, o un dispositivo diseñado para romper cristales de manera eficiente. También se pueden utilizar las varillas metálicas de los reposacabezas de los asientos.

: Si no puedes bajar las ventanas, es momento de (nunca el parabrisas, ya que es más resistente). Para ello, es útil contar con un martillo de emergencia, o un dispositivo diseñado para romper cristales de manera eficiente. También se pueden utilizar las No regreses al vehículo : Por muy tentador que sea tratar de salvar el coche o recuperar pertenencias, la seguridad es lo primero .

: Por muy tentador que sea tratar de salvar el coche o recuperar pertenencias, la . Solicita ayuda : Llama a los servicios de emergencia para informar de tu situación y ubicación .

: Llama a los servicios de emergencia para . Atiende a otros afectados: Si estas en condiciones y es seguro hacerlo, presta ayuda a otras personas que puedan estar en peligro.

Lluvias torrenciales e inundaciones en Ibiza / SERGIO G. CAÑIZARES / EFE

Contar con dispositivos de seguridad en el coche puede marcar la diferencia en situaciones extremas. Los martillos de emergencia y cortadores de cinturón son herramientas asequibles y fáciles de adquirir que se pueden guardar en la guantera o fijar en el habitáculo para tenerlos siempre a mano. También hay dispositivos muy compactos que integran una cuchilla para cortar el cinturón y un punzón automático para romper el cristal.

Las inundaciones y riadas son fenómenos que, lamentablemente, tienen consecuencias devastadoras y son un gran peligro para los automovilistas. Estar preparados y saber cómo actuar puede ser la clave para sobrevivir a estas situaciones. Equipar nuestro vehículo con herramientas de emergencia, mantenernos informados y seguir las recomendaciones de los expertos son pasos esenciales para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos.