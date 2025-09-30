Alpine A290 Trophy, así es el nuevo campeonato eléctrico de rallyes que arranca en noviembre

Alpine da un paso firme hacia el futuro de la competición libre de emisiones con el lanzamiento del Alpine A290 Trophy, un nuevo campeonato monomarca centrado en su primer coche de rallyes completamente eléctrico: el A290 Rallye. Su estreno oficial llegará los días 8 y 9 de noviembre en el Rallye Nacional del Indre en Francia.

Este campeonato nace en el marco del compromiso de Alpine por una competición sostenible y de alto nivel, alineada con su estrategia eléctrica y su Dream Garage. Pero no se trata de una acción puntual: en 2026, el Alpine A290 Trophy se disputará como parte del Campeonato de Francia de Rallyes, con un calendario de seis pruebas oficiales y varias citas regionales que permitirán a equipos más modestos participar en condiciones similares.

El Alpine A290 Rallye juanto al A290 de calle / Alpine

El coche elegido para protagonizar este salto es el A290 Rallye, una versión optimizada del eléctrico A290 que la marca presentó en 2024. Esta variante incorpora evoluciones propias del mundo de los tramos, como un diferencial autoblocante de deslizamiento limitado, freno de mano hidráulico y otros ajustes pensados para responder con agilidad en las condiciones exigentes de un rally.

La primera edición del Alpine A290 Trophy tendrá lugar dentro del Rallye Nacional del Indre, donde el A290 Rallye competirá por primera vez en un entorno real de carrera. Alpine reunirá allí las primeras unidades entregadas a pilotos y equipos, que podrán medirse entre sí en un formato que servirá de test para el despliegue completo de la copa en 2026.

Alpine A290 Rallye / Alpine

El premio para el ganador será especialmente atractivo: una participación oficial en el Campeonato de Francia de Rallyes al volante de un Alpine A110 Rally. El resto de finalistas no se irán con las manos vacías: recibirán una inscripción gratuita para la temporada 2026 del Alpine A290 Trophy.

Un formato pensado para facilitar el acceso a la competición

La apuesta de Alpine no se limita al plano técnico o mediático. El A290 Trophy quiere ser también una vía de entrada accesible al mundo del rally. Para ello, el campeonato contará con asistencia técnica, servicio de repuestos en cada prueba, soluciones de recarga sostenibles y una gestión deportiva que garantizará igualdad de condiciones entre los participantes.

Alpine A290 Rallye / Alpine

Además de las seis pruebas del calendario oficial, Alpine pondrá en marcha una variante regional del A290 Trophy, pensada para que más pilotos puedan correr en rallyes o subidas de montaña homologadas. En este caso, también se tendrán en cuenta los cinco mejores resultados para establecer la clasificación final, lo que da margen a los equipos para organizarse según sus recursos.

Challenge Alpine Store

Una de las novedades más llamativas del Alpine A290 Trophy es su vínculo con la red de concesionarios de la marca. Cada equipo participante estará asociado a un Alpine Store, dentro del marco del llamado Challenge Alpine Store. Esta iniciativa busca fortalecer la conexión entre el mundo de la competición y la red comercial, dando visibilidad tanto a los pilotos como a sus patrocinadores y concesionarios locales.

Además, habrán incentivos económicos, algo clave para atraer a equipos jóvenes o semiprofesionales. En su estreno en noviembre, Alpine repartirá 19.200 euros en premios, que se dividirán entre bonificaciones por resultados y créditos en piezas.

Detalle del Alpine A290 Rallye / Alpine

A partir de 2026, el montante económico crecerá de forma significativa: el campeonato principal repartirá 236.000 euros, mientras que el trofeo regional ofrecerá 46.000 euros a sus mejores clasificados. Una cifra considerable que convierte al A290 Trophy en una de las competiciones más atractivas en su rango.

ADN Alpine

Con más de 60 años de experiencia en copas monomarca gracias al bagaje de Renault Group, Alpine traslada ahora ese saber hacer al terreno eléctrico, con una propuesta que mezcla tradición y modernidad. Lejos de ser un simple ejercicio de imagen, el A290 Trophy se presenta como un proyecto serio, bien estructurado y con continuidad.

Alpine A290 Rallye / Alpine

Alpine demuestra así que su visión eléctrica no se limita al coche de calle. Tras el lanzamiento del A290 urbano y el inminente A390 fastback, la marca francesa quiere consolidar su identidad también en el mundo de la competición-cliente eléctrica, con un enfoque accesible, sostenible y emocional. ¿Te gustaría que llegase a España?