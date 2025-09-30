5 consejos para alargar la vida de tu coche eléctrico

Seguro que habrás oído hablar de diferentes conductas que pueden hacer que tu vehículo dure más tiempo sin sufrir ningún tipo de avería o sin darte demasiados problemas. En los coches de combustión el mantenimiento del motor y los líquidos es esencial, pero en el caso de los eléctricos el elemento clave que hay que cuidar es la batería.

Si no sabes muy bien cómo debes actuar para prolongar la vida útil de tu batería a continuación te daremos algunos consejos para que puedas hacerlo sin problema y seguir disfrutando de tu coche eléctrico durante muchos más años.

1. No apures la carga

En la mayoría de ocasiones en lo que se refiere a nuevas tecnologías solemos apurar la carga de los dispositivos al máximo, lo que no es nada recomendable. Con los coches pasa igual, y es que si en los vehículos de combustión se recomienda no entrar nunca en reserva en el ámbito de los eléctricos lo recomendable es no apurar la batería.

Rodar con poca energía no sólo puede hacer que te quedes tirado sino que puede acortar la vida útil de la batería a largo plazo. Esto no significa que debas cargarlo constantemente cada vez que lo utilices, sino que hagas un uso responsable de las cargas.

Lo recomendable es que de vez en cuando lo cargues hasta el 100% / Archivo

2. No abuses de la carga rápida

A todos nos gusta pasar el menor tiempo posible cargando nuestros vehículos, pero muchas veces pecamos de impacientes y esto puede hacer que nuestro coche sufra una avería en la batería en el futuro. Cuando cargamos el vehículo con cargadores rápidos tardaremos menos, pero también acortaremos la vida de la batería.

Lo mejor que puedes hacer es usar este tipo de cargadores únicamente cuando sea estrictamente necesario y, si tienes el tiempo suficiente, priorices cargar el coche con cargadores más lentos pero mejores para tu batería.

3. El exceso de carga

Como te comentábamos anteriormente, las baterías de los coches son en cierto modo muy similares a las de un teléfono móvil, y sufren prácticamente por las mismas cosas. A la hora de cargar la batería de tu vehículo, no es recomendable que lo dejes enchufado durante largos periodos de tiempo ni es necesario que lo cargues siempre al máximo de su capacidad.

Lo recomendable es que de vez en cuando lo cargues hasta el 100% pero normalmente mantengas la carga máxima en torno al 80%. La mayoría de los eléctricos permiten configurar esto en los propios ajustes del vehículo.

4. Conduce bien

Al igual que en los vehículos de combustión, cuando circulamos con un eléctrico debemos mantener una conducción eficiente, sin acelerar de manera brusca y evitando los frenazos. De esta manera no solo conseguiremos consumir menos energía sino que haremos que la batería (y los frenos) sufran mucho menos.

5. La importancia del aparcamiento

Como es de esperar, las temperaturas extremas y la humedad pueden causar estragos en la batería de tu coche eléctrico. Es recomendable que tanto en los meses más fríos del año como en aquellos en los que el calor es excesivo cargues tu coche en un garaje y lo aparques, a ser posible, en una zona resguardada.