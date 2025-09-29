Todos los modelos probados en el Tannistest 2025

Dicen que a un buen probador de coches le basta con analizar lo que siente su trasero en el asiento durante los primeros kilómetros para saber en lo qué va montado. Percibir las vibraciones de la carrocería, la fuerza G en la inclinación de las suspensiones, la suavidad del tacto del volante, el nivel de presión en freno y acelerador (apenas quedan coches con embrague) y también iba a decir el rugido del motor (aunque eso cada vez es más difícil con los eléctricos que algunos suenan a tranvía), conforman un bloc de notas para un buen análisis.

Pues bien, en la edición del Tannistest 2025 hemos podido comprobar todos esos elementos de juicio en cerca de 70 vehículos. La prueba de los candidatos a la final del The Car Of The Year 2026, lista de siete modelos que se dará a conocer el próximo 31 de octubre, congregó este año en Tversted (Dinamarca) a 33 jurados para testear en condiciones a los 29 coches candidatos pertenecientes a 23 marcas. Cada modelo disponía de al menos dos unidades de prueba.

Llaves Tannistest 2025 / Xavier Pérez

El sistema de elección del vehículo de prueba en el Tannistest es muy fácil. Cada jurado tiene un cartel con tu nombre, vas al panel de llaves, descuelgas la llave y dejas colgado el cartel con tu nombre. Sírvase usted mismo, sin límite de tiempo (bueno, sí, desde las 8 de la mañana y había que volver antes de las 18:00 horas).

Las estrellas, una a una

Este año hemos probado, por oden alfabético, los siguientes modelos candidatos:

Alpine A390 / Xavier Pérez

Arrancamos con el Alpine A390 GTS AWD, equipado con tres motores, una batería de 89 kWh, 470 CV de potencia y 555 kilómetros de autonomía declarada. Todo un deportivo de pies a cabeza, aunque con muchos detalles Renault (que no es negativo, pero no es tan exclusivo).

Audi A6 Avant eTron / Xavier Pérez

La marca de los cuatro aros presentó el Audi A6 Sportback eTron, con batería de 94,9 kWh, potencia de 367 CV y autonomía de 750 kilómetros. Junto a él también probamos el Audi A6 eHybrid quattro híbrido enchufable (PHEV) con 252 CV y autonomía en modo eléctrico de 110 kilómetros. Asímismo, probamos el único diésel de esta edición, el Audi Q5 TDi quattro híbrido MHEV con 204 CV, y el Audi A6 Avant eTron con batería de 83 kWh, 367 CV de potencia y 720 kilómetros de autonomía.

BYD Dolphin Surf / Xavier Pérez

BYD Sealion 7 / Xavier Pérez

BYD trajo este año dos modelos a concurso, el Dolphin Surf con tracción delantera y dos versiones con 88 y 156 CV. Ambas versiones con batería de 43,2 kWh y autonomías de 322 y 310 kilómetros, respectivamente. El otro candidato fue el Sealion 7 con dos versiones, uno con batería de 82,5 kWh, 313 CV y 482 kilómetros de autonomía, y otro modelo con dos motores, batería de 91,3 kWh, autonomía de 502 kilómetros y 530 CV de potencia.

Citroën C3 Aircross. / Xavier Pérez

Citroën C5 Aircross / Xavier Pérez

Citroën aportó al Tannistest dos modelos, el C3 Aircross y el C5 Aircross. El primero contó con una unidad híbrida con 145 CV de potencia y una 100% eléctrica y 113 CV, asociada a una batería de 43,8 kWh y autonomías de 272 y 338 kilómetros en función de si es la versión de autonomía extendida. El C5 Aircross presentó tres unidades, una de gasolina híbrida de 154 CV de potencia, otra híbrida enchufable de 195 CV, autonomía en modo eléctrico de 96 kilómetros, y una 100% eléctrica con batería de 33 kWh y 210 CV de potencia, con 520 kilómetros de autonomía (habrá una versión de 230 CV y batería de 97 kWh).

Dacia Bigster / Xavier Pérez

Dacia Bigster / Xavier Pérez

Por parte de Dacia, que el año pasado tuvo como finalista al Dacia Duster, la marca presentó en Dinamarca dos unidades del Bigster. La primera, híbrida de 140 CV de potencia, y la segunda equipada con la nueva motorización hibrida de GLP y gasolina con tracción 4x4 y 155 CV de potencia de la que daremos más detalles el 2 de diciembre. Un modelo familiar y asequible que ofrece muy buenas opciones.

DS Nº8 / Xavier Pérez

DS se sacó la imagen más francesa de sus modelos actuales para ofrecer un giro futurista con el DS Nª8. Con un diseño muy extremo para mi gusto. Presentó dos versiones, una de batería Long Range de 74 kWh, potencia de 245 CV y 714 kilómetros de autonomía, la otra, con tracción total, montaba batería de 97,2 kWh, autonomía de 622 kilómetros y potencia de 360 CV.

Fiat Grande Panda / Xavier Pérez

Fiat presentó al Grande Panda en todas sus opciones disponibles. Un híbrido de 1.2 litros de cilindrada y motor de 110 CV y otro eléctrico 100% con 113 CV de potencia, batería de 44 kWh y autonomía declarada de 320 kilómetros. Además de su dinamismo y sencillez de manejo, destacar el estilo y el diseño desenfadado. Listo para ser un superventas.

Firefly / Xavier Pérez

La marca debutante en Europa, Firfefly (perteneciente al fabricante chino Nio), mostró su pequeño utilitario. 100% eléctrico y con tracción trasera. Dispone de una potencia de 143 CV. Su motor se alimenta de una batería de 41,2 kWh y su autonomía alcanza los 330 kilómetros. Digno de ser probado.

Hyundai Ioniq 9 / Xavier Pérez

Hyundai, que en la edición de The Car Of The Year pasada tuvo al Inster como finalista, concurrió este año con el gigantesco Hyundai Ioniq 9, su buque insignia. Un SUV del segmento D con tracción delantera y una batería de 110 kWh. Acredita una potencia de 428 CV y anuncia una autonomía de 600 kilómetros.

Jeep Compass / Xavier Pérez

Jeep Compass / Xavier Pérez

Uno de los modelos que más me gustó fue el Jeep Compass. El candidato de la marca del grupo Stellantis que menos parece ser del grupo Stellantis presentó dos versiones. Probamos la híbrida de gasolina equipada con el motor 1.2 turbo de 145 CV de potencia, y la versión 100% eléctrica con batería de 73,6 kWh y una potencia de 213 CV. Anuncia una autonomía de 500 kilómetros, que en entorno urbano puede llegar a los 643 kilómetros. Para más adelante se espera una versión PHEV (híbrida enchufable y 4x4) de la que no puedo hablar. Lista para ser reina del desierto, un modelo lleno de espíritu aventurero.

Kia ev4 / Xavier Pérez

Kia mostró tres unidades del EV4 100% eléctrico. Una del hatchback (aunque no usará ese nombre y será EV4 simplemente), otra del fastback y una del GT (aunque de esa tampoco puedo hablar). El primero, que está producido en Europa, es el modelo estrella de la marca para este año en la candidatura al premio europeo. Monta batería de 81,4 kWh y anuncia autonomía de 625 kilómetros. Dispone de una potencia de 204 CV. El EV4 fastback (o sedán), ccon un diseño que no acaba de calar, está fabricado en Corea (y la marca no cree demasiado en su éxito en algunos países europeos). Este sí llevará el apellido fastback. Anuncia una autonomía de 633 kilometros, con la misma batería y potencia del primero.

Leapmotor B10 / Xavier Pérez

Leapmotor nos obsequió con un 'made in Spain', el nuevo B10, otro 100% eléctrico. Nos dejó probar el motor de 218 CV que se alimenta de la energía de una batería de 67,1 kWh. La autonomía prometida por la marca de 434 kilómetros.A mediados de octubre os daré más detalles. Leapmotor dispone de una versión de menor rango de batería con 56,2 kWh con una promesa de autonomía de 361 kilómetros.

Mazda 6 / Xavier Pérez

La japonesa Mazda mostró la fuerza de su Mazda6, con dos unidades del mismo modelo 100% eléctrico. Potencia de 258 CV con una batería de 68,8 kWh. Promete una autonomía de 479 kilómetros en ciclo WLTP.

Mercedes Benz CLA EQ / Xavier Pérez

Mercedes-Benz propuso en el Tannistest dos unidades del CLA, modelo 100% eléctrico dentro de la gama EQ. La primera, con tracción delantera, el 250 EQ con batería de 85 kWh y 272 CV de potencia. Su autonomía declarada es de 792 kilómetros. La segunda unidad, el CLA 4 Matic EQ AWD monta dos motores, la misma batería y su potencia es de 354 CV con una autonomía propuesta de 771 kilómetros.

MGS5 / Xavier Pérez

Los chinos de MG presentaron dos modelos. El MG HS, en versiones híbrida e híbrida enchufable. La primera con 224 CV de gasolina y la segunda con 272 CV y 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico gracias a su batería de 21 kWh. El otro modelo fue el MGS5 EV, propuesta 100% eléctrica con motor de 231 CV, batería de 64 kWh y autonomía prometida de 465 kilómetros.

Mitsubishi Outlander PHEV / Xavier Pérez

Mitsubishi tuvo en el Outlander híbrido enchufable (PHEV) a su candidato. Con 306 CV de potencia, acredita 84 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.

Nissan Leaf / Xavier Pérez

Nissan mostró al revolucionario Leaf (100% eléctrico) una nueva y más atractiva generación. Equipado con la batería de 75 kWh, dispone de una entrega de potencia de 218 CV con 622 kilómetros de autonomía (el Leaf dispone de otra opción de batería más pequeña de 52 kWh en el mercado, con 174 CV y 440 kilómetros de autonomía).

Opel Frontera / Xavier Pérez

El Frontera es la apuesta de Opel para la edición de este año del The Car Of The Year. Lo hemos probado tanto en su versión híbrida convencional de gasolina (motor de 1,2 litros), que entrega 145 CV de potencia, como en la 100% eléctrica. Esta equipa una batería de 54 kWh y ofrece una potencia de 113 CV prometiendo autonomías de 409 kilómetros.

Renault 4 / Xavier Pérez

Renault, ganadora en los dos últimos años del premio europeo, presenta este año al Renault 4, otro eléctrico de la generación Renaulution. El modelo utilitario probado en el Tannistest fue el de 150 CV de potencia. Monta una batería de 52 kWh y promete una autonomía de 408 kilómetros. También pudimos probar, pero como copilotos, el Renault 4 en su versión Savanne 4x4 que será desvelada por completo a principios de diciembre.

Skoda Elroq / Xavier Pérez

La segunda marca del Grupo Volkswagen presente este año, Skoda, tuvo en el Elroq a su estrella, un modelo 100% eléctrico. Lo probé en tres de sus versiones. La primera, Elroq 60, equipada con una batería de 63 kWh, potencia de 201 CV y autonomía prometida de 420 kilómetros. La segunda fue la Elroq 80 con batería de 82 kWh, autonomía de 574 kilómetros y potencia de 286 CV. También probé la estrella de la gama, el Elroq RS 4x4, una pasada de coche. Potencia de 340 CV, con una batería de 84 kWh y autonomía anunciada de 549 kilómetros.

Suzuki eVitara / Xavier Pérez

Suzuki presenta su modelo 100% eléctrico. El Suzuki eVitara. Dos versiones probadas, la de tracción delantera y 174 CV de potencia, con una batería de 49 kWh y autonomía prometida de 346 kilómetros (este modelo está considerado el mismo en la carrera por el premio que el Toyota Urban Cruiser), y la de tracción total AWD de 184 CV de potencia. Esta versión lleva una batería de 61 kWh y promete autonomía de 412 kilómetros.

Toyota Urban Cruiser / Xavier Pérez

Toyota participa este año con el Urban Cruiser (100% eléctrico y considerado el mismo que el Suzuki eVitara). Hemos probado la versión con bateria de 61 kWh, tracción delantera y potencia de 174 CV. La autonomía anunciada es de 426 kilómetros. También presenta al premio el nuevo Toyota C-HR +, modelo 100% eléctrico con batería de 77 kWh, autonomía anunciada de 475 kilómetros, tracción total y potencia de 343 CV, un modelo del que podremos hablar a partir del 15 de octubre.

Zeekr X7 / Xavier Pérez

Finalmente, la marca que cerró las pruebas fue la china Zeekr. Presenta a la contienda el Zeekr 7X, un SUV compacto de dos motores eléctricos con una batería de 100 kWh. Disponible con 646 CV para la propuesta convencional y de 421 para la de batería Long Range. Ofrece autonomía de 543 kilómetros.

Del criterio de todos los jurados tras las pruebas del Tannistest y las que se realizarán en cada país hasta el 31 de octubre saldrá una lista de siete finalistas, que competirán para llevarse la corona que en 2025 se colocó el Renault 5. La segunda semana de diciembre los jurados se volverán a reunir (probablemente en España) para hacer una ronda final de pruebas con el objetivo de pulir su análisis. Se podrá votar hasta el 31 de diciembre, y el 9 de enero se conocerá el ganador 2026 en una ceremonia que se celebrará en el Salón del Automóvil de Bruselas.