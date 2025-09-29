¿Qué marca de coches es GAC? Ya ha llegado a Europa y continúa su expansión

La cantidad de marcas de automóviles que llegan desde China a Europa ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Y todas lo han hecho con un claro planteamiento: sacudirse esa imagen de 'coche chino barato' y ganar reputación en términos de calidad, sobre todo en los acabados. Y en la mayoría de casos, con la electrificación por bandera.

Ahora, un nuevo jugador sale al ruedo. Se trata de GAC, una marca de automóviles que ya está en Europa respaldada por una historia que comienza en la década de los 50 en China (como Ebro). Los primeros países europeos en los GAC ha tenido presencia han sido Finlandia y Polonia, a quienes ha seguido Portugal. Por el momento no hay noticias de cuándo GAC empezará a venderse en España, pero es imposible negar su aterrizaje también en el mercado español.

Las siglas GAC corresponden a Guangzhou Automobile Group, siendo Guangzhou el término en mandarín para denominar Cantón, una ciudad del sur de China.

De Cantón a Francia

Fue a pocos años después de la fundación de la República Popular de China, en concreto en 1949, cuando en Cantón se creó la primera marca de vehículos. En concreto, la Guangzhou Bus Repair Factory, en 1954. En 1960 llegó a las carreteras de China el primer camión bajo la marca Hongwei y en los 70 se empezarón a probar los automóviles de la Guangzhou Automobile Repair Factory.

Es en 1980 cuando las cosas empiezan a funcionar en serio. El gobierno de Cantón firma un acuerdo de colaboración con la francesa Peugeot y se crea una nueva empresa: Guangzhou Peugeot Automobile Company. La importancia de esta empresa conjunta no fue solo a efectos de producción, si no también símbolo de apertura de la República Popular de China y su industrialización. De esta unión nació, por ejemplo, la serie de los Guangzhou Peugeot 505, una gama que ganó mucha popularidad en China.

Un modelo de la gama producida por GAC y Peugeot. / GAC

La verdadera época dorada llega a mediados de los 90. En 1996, el gobierno contanés cambia aliados extranjeros para desarrollan un nuevo sedán. En 1998 entra Honda como un nuevo aliado y se funda Guangzhou Automobile Group.

Grupo referente en China (y fuera)

A partir de este momento, ya empieza el desarrollo del grupo GAC hasta cómo se conoce hoy en día, después de fundar su propio instituto de investigación en ingeniería, entre otros pasos. Ahora, el grupo ostenta la posición 181 en el ranking Fortunate Global 500, tiene 100.000 empleados y esta en la posición 50 del ranking de las 500 empresas chinas de 2023.

El coche con el que GAC ha desembarcado en Europa es su Aion V, un SUV eléctrico con 500 kilómetros de autonomía declarada (y hasta 650 de máxima) y carga rápida al 80% en 20 minutos.

Aion V. / GAC

Acaba de conseguir las cinco estrellas en el test de seguridad de EuroNCAP y disfruta de una gran cantidad de sistema de seguridad activa y pasiva, además de un interior de gran calidad con asientos en nappa y un sistema de audio Dolby Surround.