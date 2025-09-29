El Mitsubishi Outlander PHEV planta cara a los ‘chinos’ y a los premium

El Mitsubishi Outlander PHEV es un modelo clave para la marca japonesa y no solo por ser su buque insignia. Lo es porque representa su visión más actual del coche familiar con tecnología híbrida enchufable, con tracción total y con capacidad real para circular en modo eléctrico. Y lo más importante: lo hace con una eficiencia que no es solo de laboratorio. En nuestra prueba, ha demostrado que su sistema funciona bien de verdad, incluso en un coche grande y pesado como este.

Lateral del Mitsubishi Outlander PHEV / Edgar Vivó

Estamos ante un SUV de casi 4,72 metros de largo, con tracción total S-AWC, dos motores eléctricos (uno en cada eje) y un motor de gasolina de 2.4 litros que actúa de apoyo o como generador. La batería, de 22,7 kWh, es una de las más grandes entre los PHEV actuales, y permite recorrer hasta 85 km en modo eléctrico según WLTP. Nosotros rozamos esa cifra en conducción real. Y ahí empieza lo interesante.

Al volante

El Outlander PHEV no solo sorprende por sus cifras. Lo hace, sobre todo, por cómo las consigue. La eficiencia que ofrece es realmente alta para un coche de estas dimensiones, peso y capacidad 4x4. Y lo logra con una inteligente y sofisticada gestión de la energía, alternando modos de conducción según conviene.

Tiene tres modos principales de funcionamiento: uno totalmente eléctrico, otro híbrido en serie (en el que el motor térmico actúa solo como generador para alimentar los motores eléctricos), y un modo paralelo donde motor térmico y eléctricos trabajan juntos. Lo curioso es que, aunque se puede forzar en algunos casos el modo escogido, lo más interesante es dejar que el coche decida por sí mismo cómo combinar esos modos para lograr la mayor eficiencia posible.

Prueba del Mitsubishi Outlander PHEV / Edgar Vivó

En ciudad y en trayectos interurbanos tranquilos, es fácil rodar los 6 litros de consumo de combustible a los 100 km, combinando tramos eléctricos con uso eficiente del motor térmico. En carretera, el consumo sube, pero rara vez supera los 8 litros, lo que sigue siendo una cifra razonable para un SUV de este tamaño y peso. Y todo eso, con el aire acondicionado funcionando constantemente, ya que la prueba fue en pleno verano.

En cuanto al comportamiento dinámico, es un coche fácil de conducir, con una dirección suave y un tacto general muy confortable. A pesar de su tamaño, se mueve con soltura gracias a los asistentes y a las múltiples cámaras, lo que facilita incluso el uso urbano. Pero también se muestra estable y seguro en carretera, con una buena pisada y un control de carrocería logrado incluso en curvas rápidas. Trasmite una gran sensación de seguridad y aplomo el autopista.

Prueba del Mitsubishi Outlander PHEV / Edgar Vivó

No hicimos una prueba extrema de 4x4, aunque estanos seguros que la hubiese superado sin dificultades, pero sí nos metimos por pistas de montaña y la respuesta fue más que satisfactoria. El trabajo de suspensiones y la tracción S-AWC permiten mantener buen ritmo rápido en zonas rotas con mucha comodidad. Y si hablamos de confort, el interior también merece una mención aparte.

Mucho confort, mucho espacio, y un salto de calidad

Una de las sorpresas más agradables del nuevo Outlander PHEV es la calidad del habitáculo. Lejos quedan los interiores justitos de otras épocas de la marca. Aquí encontramos buenos materiales, ajustes sólidos y un enfoque muy centrado en el confort. Nuestra unidad tenía asientos calefactados, ventilados y con función masaje, y todo con una presentación muy cuidada. Además, el cuero utilizado es de tipo semianilina, más suave y cálido al tacto.

Interior del Mitsubishi Outlander PHEV / Mitsubishi

El espacio interior es generoso. Las plazas traseras ofrecen muy buen espacio para piernas y cabeza, y el maletero, con 495 litros en configuración de cinco plazas, es amplio y aprovechable. Si se abaten los respaldos traseros, puede alcanzar hasta 1.422 litros. Hay opción de 7 plazas, aunque nuestra unidad era de 5.

También destacable el aislamiento acústico y el equipo de sonido firmado por Yamaha, que ofrece una experiencia más premium de lo que uno esperaría. Todo suma a una sensación general de coche bien hecho.

Tecnología y seguridad, al nivel de los refererntes

En cuanto a conectividad, encontramos pantallas digitales de 12,3 pulgadas para cuadro de instrumentos y sistema multimedia, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y una aplicación para gestionar el coche a distancia. Hay carga inalámbrica, múltiples tomas USB y funciones prácticas como el retrovisor interior digital.

Interior del Mitsubishi Outlander PHEV / Mitsubishi

En seguridad, Mitsubishi ha tirado la casa por la ventana: ocho airbags, sistema de mitigación de colisión frontal, alerta de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, monitor de atención del conductor, cámara 360º y asistencia a la conducción en pendientes. También incluye llamada automática de emergencia y asistente de remolque. Todo de serie en los acabados superiores.

Rendimiento eléctrico y tiempos de carga

El sistema PHEV del Outlander entrega 306 CV de potencia combinada, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Pero lo más llamativo es cómo entrega esa potencia: con suavidad, sin brusquedades y sin ruido. La autonomía eléctrica en ciclo urbano puede alcanzar más de 110 km, y en uso combinado se queda en torno a los 85 km reales.

Prueba del Mitsubishi Outlander PHEV / Edgar Vivó

La carga se puede hacer en casa (toma de 3,5 kW en unas 6,5 horas) o en cargadores rápidos, donde el 80% se consigue en poco más de 30 minutos. Y ojo, porque este coche también puede dar energía a dispositivos eléctricos mediante tomas de 1.500 W, algo que lo hace muy interesante para escapadas o uso profesional.

El nuevo Mitsubishi Outlander PHEV no es solo un SUV híbrido enchufable más. Es un coche bien pensado, con una eficiencia real, un comportamiento muy equilibrado y un nivel de confort y equipamiento que lo sitúa en un escalón superior. No es barato (desde 48.300 euros) pero pocos modelos de su tamaño y tecnología lo son. Y casi ninguno ofrece un sistema PHEV tan logrado, con una autonomía eléctrica tan útil. Por todo eso, este Outlander tiene ahora más sentido que nunca.