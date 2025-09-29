Este es el Mercedes de Ayrton Senna que se subasta

Ayrton Senna es una leyenda que ha trascendido más allá del mundo del Motorsport. El tres veces campeón del mundial de la Fórmula 1 (1988, 1990 y 1991) ha dejado un legado y una huella imborrable en todos los aficionados. A partir del 1 de noviembre, RM Sotheby’s subasta el Mercedes-Benz 190 E 2,3-16 de Senna.

El Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 que era de Ayrton Senna / RM Sotheby’s

La historia de Senna con este Mercedes

Para celebrar la inauguración de un renovado circuito de Nürburgring y el lanzamiento del nuevo Mercedes-Benz 190 E 2.3-16, 20 de los pilotos más destacados del mundo se dieron cita en la Carrera de Campeones en mayo de 1984. La parrilla estaba repleta de pilotos históricos, y de dos futuros campeones del mundo de F1: Alain Prost y Ayrton Senna. Además, aunque no se subió a un coche, Juan Manuel Fangio estuvo presente para entregar el trofeo del ganador.

La leyenda brasileña condujo un coche color plata metalizado con el número 11. Los coches se ajustaron con un sistema de escape y una suspensión revisada, frenos delanteros de cuatro pistones, transmisión final de 4.08, jaula antivuelco atornillada con extintor, dos asientos de competición, con llantas más anchas y con neumáticos Pirelli de competición.

El Mercedes que era de Senna por detrás / RM Sotheby’s

En aquel momento Senna solo había participado en 4 carreras de la Fórmula 1 y sorprendió a todos quedando tercero en la clasificación y ganando la carrera. Tras este triunfo, el tres veces campeón de la máxima categoría del automovilismo se compró el Mercedes, y se lo entregaron en octubre de 1985.

Ayrton Senna tuvo este Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 durante dos años, y le hizo unos 40.800 kilómetros (dato apuntado en la última factura de servicio). Robin Clark, amigo del representante de Senna, adquirido el 190 E en noviembre de 1987 porque el brasileño iba a fichar para competir con McLaren, y se tenía que mudar.

El Mercedes-Benz 190 E 2.3-16

Esta berlina deportiva de cuatro puertas, tiene 185 CV y alcanza los 225 km/h como velocidad máxima. El Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 mide 4,43 metros de largo, 1,705 de ancho y 1,36 metros de alto, y acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos.

El Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 de Senna / RM Sotheby’s

En agosto de 1996, el propietario consignatario adquirió el Mercedes, y emigró junto a su coche a Australia en 2004. Según se indica en las facturas, la berlina deportiva alemana ha recibido un mantenimiento minucioso durante su estancia en Australia, y en el cuentakilómetros marcaba aproximadamente 248.325 kilómetros en el momento de la catalogación.

Niki Lauda firmando el Mercedes que era de Senna / RM Sotheby’s

Además de haber sido propiedad de Ayrton Senna, el compartimento del motor de este Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 está firmado por Niki Lauda, leyenda de la Fórmula 1. Las previsiones estiman que el coche cambiará de propietario por una cantidad de dinero entre 255.000 y 290.000 euros.