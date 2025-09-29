Honda ADV350 2026: más equipado, más conectado y con más estilo

Honda vuelve a subir el listón con la renovación del ADV350, un escúter que desde su aparición en 2022 se ha consolidado como líder europeo en el segmento de más de 300cc. Para 2026, el ADV350 se pone al día con una serie de novedades que refuerzan su carácter polivalente, aventurero y urbano, manteniendo intacta la fórmula que lo ha convertido en un auténtico superventas.

Diseñado para moverse con soltura tanto en la ciudad como fuera de ella, el ADV350 2026 se presenta ahora con una imagen renovada gracias a una nueva gama de colores, a la vez que estrena equipamiento que lo hace aún más funcional, cómodo y conectado. Entre los cambios más destacados se encuentran los nuevos amortiguadores traseros de depósito separado ajustables en precarga, una moderna pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad Honda RoadSync, y una mayor atención al detalle en elementos prácticos como la iluminación del cofre bajo el asiento.

Honda ADV350 2026 / Honda

El diseño sigue inspirado en el exitoso concepto “Adventure urbano” que introdujo la X-ADV en 2016, combinando la estética SUV con la funcionalidad propia de un escúter. Así, el ADV350 mantiene su frontal agresivo con doble óptica LED en posición elevada, parabrisas ajustable en cuatro posiciones y carenado con líneas marcadas que refuerzan su imagen off-road. Para esta temporada, la gama se enriquece con tres nuevos colores: Pearl Falcon Grey, Iridium Gray Metallic y Mat Pearl Cool White, que se suman al ya conocido Mat Coal Black Metallic, ofreciendo así más opciones de personalización a los usuarios.

El confort y la practicidad siguen siendo los puntos fuertes del modelo. Bajo el asiento encontramos un espacio de 48 litros con capacidad para dos cascos integrales, ahora con luz de cortesía. En la guantera, una toma USB permite cargar el móvil sobre la marcha. El sistema Smart Key, que permite encender el escúter y acceder al asiento sin sacar la llave del bolsillo, añade un toque de modernidad al uso diario.

Pero una de las incorporaciones más relevantes es la nueva pantalla TFT de cinco pulgadas con tecnología de adhesión óptica, que mejora la visibilidad bajo el sol y reduce los reflejos. Esta pantalla ofrece conectividad completa con smartphones a través del sistema Honda RoadSync, lo que permite navegación paso a paso, control de llamadas y música mediante un intuitivo conmutador de cuatro direcciones en el manillar izquierdo. Un plus de conectividad que lo sitúa en la vanguardia de su segmento.

Honda ADV350 2026 / Honda

En el apartado dinámico, el ADV350 también presenta mejoras que refuerzan su comportamiento en marcha. La parte ciclo está basada en un bastidor de acero tubular y una horquilla invertida de 37 mm como las que montan las motos, que junto con los nuevos amortiguadores traseros de depósito garantiza una conducción estable, ágil y cómoda incluso sobre firmes irregulares. Las llantas de 15 y 14 pulgadas, con neumáticos mixtos sin cámara, contribuyen a su polivalencia urbana y aventurera.

El motor monocilíndrico eSP+ de 330cc, SOHC y cuatro válvulas, se mantiene sin cambios en su configuración principal, pero recibe actualizaciones que lo hacen más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. La incorporación de un nuevo catalizador, un sensor de O2 y ajustes en la ECU permiten cumplir con la normativa EURO5+, sin sacrificar prestaciones: entrega 29 CV (21,5 kW) de potencia y 31,5 Nm de par, con un consumo de solo 3,5 litros cada 100 kilómetros, lo que le otorga una autonomía de más de 330 km gracias a su depósito de 11,7 litros.

Honda ADV350 2026 / Honda

En seguridad, el ADV350 no se queda atrás. Cuenta con control de tracción HSTC, sistema de frenada de emergencia ESS, ABS de dos canales y intermitentes auto cancelables, todo de serie. La ergonomía también ha sido cuidada, con un asiento a solo 795 mm del suelo, lo que facilita el acceso a conductores de todas las tallas.

Como es habitual, Honda ofrece una completa gama de accesorios organizados en packs (Urban, Comfort, Adventure y Style), con opciones como puños calefactables, defensas, parabrisas alto, top box de 50 litros o luces antiniebla LED, permitiendo personalizar el ADV350 según el uso y estilo de vida de cada usuario. El ADV350 estará disponible a finales de este año y el precio oficial todavía no se ha desvelado.

En suma, el Honda ADV350 2026 no es solo una actualización estética: es una evolución pensada para ofrecer aún más valor, tecnología y placer de conducción. Un escúter robusto, inteligente y preparado para todo tipo de escenarios, que reafirma su posición como referencia en la categoría. Conducirlo es descubrir que la aventura también puede empezar en cada semáforo.