¿Cuál es la ciudad más visitada en coche de toda España?

Cada vez son más las personas que optan por viajar en coche durante sus vacaciones, gracias a las numerosas ventajas y libertades que ofrece desplazarse con un vehículo particular. Viajar en coche brinda a los viajeros la capacidad de personalizar las rutas según sus preferencias, escogiendo con comodidad tanto los destinos como la duración de cada estancia.

Además, este modo de viaje permite descubrir lugares únicos y sorprendentes, que serían inaccesibles si se utilizara otro medio de transporte como el tren o el transporte público.

Más de 110.000 conductores extranjeros

Este fenómeno ha sido confirmado por un reciente estudio realizado por la aplicación de aparcamiento EasyPark, que ha analizado el comportamiento en el estacionamiento de los turistas extranjeros que han escogido España como destino para sus vacaciones durante los meses de julio y agosto y que demuestra cómo el uso del coche para los viajes estivales por España ha crecido un 12,9% respecto al año anterior.

El estudio revela que más de 110.000 conductores extranjeros han visitado España en coche este verano. Pero, ¿cuál es la nacionalidad que más circula por nuestro país a cuatro ruedas?

Según revelan las estadísticas, el país del que han procedido más turistas este verano es Alemania, representando un 25,9% del total de extranjeros que visitaron España. Es decir, uno de cada cuatro turistas ha sido de nacionalidad alemana. En segundo lugar, Francia ha aportado un 16,1% del volumen total, seguido por Países Bajos en el tercer lugar, con un 11,9%. Muy de cerca le sigue Italia (11,7%) y Suecia (8,2%).

Mallorca sigue estando de moda

Sin embargo, tanto el volumen como la procedencia de turistas varía dependiendo de la zona de España analizada. En esta línea, Islas Baleares se posiciona como una de las regiones favoritas por los turistas, destacando especialmente Soller, la ciudad más visitada por extranjeros en coche durante este verano.

Un escalón por debajo, pero cerca de las ciudades mallorquinas se encuentra la Costa del Sol. Marbella es la segunda urbe más visitada en coche por los turistas, seguida por una nueva ciudad mallorquina, Manacor, que cierra el pódium. La cuarta ciudad más visitada es Málaga.

En cuanto a la procedencia de estos turistas, destaca que los alemanes dominan el turismo mallorquín y representan cerca del 38% del total de los conductores internacionales que aparcaron en la isla balear. El origen cambia en la costa malagueña, donde los extranjeros más frecuentes son los suecos, representando alrededor de un 23% del total.