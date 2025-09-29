El alucinante Record Guinness que ha obtenido la Ford Transit en su aniversario

Para celebrar el 60 aniversario de la furgoneta más emblemática, Ford ha reunido a propietarios de la Transit de todo el Reino Unido para crear el convoy de furgonetas más grande de la historia.

Empresas y entusiastas se unieron a este reto, y en total participaron 201 Ford Transit, logrando oficialmente un nuevo título en el libro de los Record Guinness por crear la caravana de furgonetas más grande de la historia. Esto fue posible gracias a la comunidad de usuarios que se desplazaron a Dunton (Reino Unido), entre los que hay clientes y empresarios, concesionarios, medios de comunicación, empleados de Ford y fans de la marca.

Ford consiguiendo el Record Guinness / Ford

De lo mítico a lo actual para conseguir algo histórico

La caravana estaba formada por modelos clásicos y actuales de la furgoneta Ford Transit. Además, los conductores que participaron en el evento también son poseedores del récord y tienen un certificado digital que reconoce su logro. “Transit ha marcado millones de vidas en sus 60 años de apoyo a empresas y comunidades, y cada una de esas personas forma parte de la historia de esta furgoneta icónica”, afirmó Peter Lee, presidente del Transit Van Club.

Ford recibió el certificado del Record Guinness de manos de Carl Saville, juez de este galardón, en el primer Transit Festival: “En los Guinness World Record documentamos lo más increíble que sucede en el mundo, y el récord conseguido por el ‘convoy de furgonetas más grande’ es un gran ejemplo de ello; sobre todo, porque este evento homenajea a la emblemática Ford Transit”, explicó Saville.

Ford recibiendo el Record Guinness por el convoy de furgonetas más grande de la historia / Ford

El convoy de 201 Transit se reunió en el Ford Technical Centre, en Essex (Reino Unido), donde la compañía diseña y desarrolla las últimas generaciones de estos vehículos comerciales. La caravana partió desde allí, y recorrió 46 kilómetros hasta el Transit Festival, celebrado en el Chelmsford City Racecourse. En esta fiesta de Ford hubo más de 2.500 asistentes registrados, que disfrutaron de juegos, actividades y talleres prácticos destinados a ayudar a pymes y autónomos a maximizar la productividad de sus vehículos, abordar cuestiones importantes como el robo de herramientas, y aprender a utilizar las redes sociales para hacer crecer sus negocios.

La Ford Transit celebra seis décadas de producción ininterrumpida, y mantiene su liderazgo como la furgoneta más vendida en el Reino Unido durante 59 años consecutivos. Este vehículo comercial salió de la línea de producción el 9 de agosto de 1965 y hasta ahora, se han producido más de 13 millones de unidades en todo el mundo.