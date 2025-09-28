Nada como tener a Toni Bou, Gabriel Marcelli y Takahisa Fujinami como profesores para descubrir los secretos de la conducción off-road con una maxitrail. Eso fue lo que vivieron los afortunados que participaron en la experiencia organizada por Repsol en las instalaciones de Les Comes, en Súria, un auténtico paraíso para quienes disfrutan saliéndose del asfalto y que se convirtió, por un día, en una escuela de conducción de la mano de los mejores del mundo.

Masterclass con Bou, Marcelli y Fujinami / Repsol

La jornada arrancó con la bienvenida de los campeones del Repsol Honda Trial Team, un equipo que acumula títulos y experiencia como pocos en la historia del motociclismo. Toni Bou, con sus 38 campeonatos del mundo de trial, es sinónimo de leyenda viva; Gabriel Marcelli, subcampeón del mundo y relevo generacional, aporta frescura y ambición; y Takahisa Fujinami, eterno “Fujigas”, hoy director del equipo, transmite esa mezcla de técnica y carisma que lo ha convertido en un referente dentro y fuera de la competición. Con semejante cartel, no era difícil adivinar que lo que se venía por delante iba a ser inolvidable.

El primer bloque de la jornada fue teórico-práctico, con los campeones explicando los fundamentos que marcan la diferencia al conducir una maxitrail fuera del asfalto. Bou insistió en la posición de los pies sobre las estriberas, clave para mantener el equilibrio y poder mover el cuerpo con naturalidad. Marcelli reforzó la importancia de sujetar la moto con las rodillas, un gesto sencillo que multiplica la estabilidad en baches y tramos rotos. Fujinami, por su parte, recordaba que los brazos deben ir siempre relajados y la mirada puesta en lo que viene, nunca en la rueda delantera: “La moto tiene que fluir contigo, no luchar contra ti”, repetía como un mantra.

Los consejos no se quedaron ahí. Hubo recomendaciones sobre el uso del embrague, fundamental para modular la potencia en pasos técnicos; sobre cómo evitar frenar bruscamente con el delantero en terreno suelto, apoyándose más en el trasero y en la retención del motor; y sobre la conveniencia de mantener un ritmo constante, en lugar de acelerones innecesarios que solo generan descontrol. Cada detalle, explicado con ejemplos sencillos y apoyado por demostraciones de los propios pilotos, convertía la teoría en algo tangible que los asistentes podían aplicar de inmediato.

Tras esa primera parte llegó lo más esperado: la práctica. Los participantes se subieron a diferentes motos, desde la ligera y accesible Honda CRF300, pasando por la polivalente CFMoto 450 MT o la más aventurera Macbor Montana 500, hasta monturas de mayor envergadura como la Kove 800 y la CFMoto 800, MT que pusieron a prueba lo aprendido. La variedad de modelos permitió comprobar que las bases del off-road son comunes, aunque cada moto exige matices en su conducción. Y ahí, de nuevo, aparecían Bou, Marcelli y Fujinami para corregir posturas, animar a arriesgar un poco más o recordar que lo más importante no era la velocidad, sino el control.

El terreno de Les Comes, con sus pistas de tierra, sus rampas y sus zonas técnicas, ofrecía un catálogo de situaciones ideal para aplicar lo aprendido. Había subidas que imponían respeto, bajadas donde controlar la inercia era vital y tramos pedregosos que pedían sangre fría. Los participantes, algunos con más experiencia que otros, fueron soltándose poco a poco hasta comprobar que, siguiendo los consejos de los campeones, todo resultaba más sencillo. Esa sensación de progresar con cada metro fue quizá uno de los mayores aprendizajes de la jornada.

El ambiente, además, fue otro de los puntos fuertes. Lejos de la seriedad de un curso convencional, la cercanía de Bou y Marcelli, mezclada con el carisma inconfundible de Fujinami, generó un clima distendido donde las risas se mezclaban con las correcciones técnicas. Era habitual ver a los campeones bromear entre ellos o animar al grupo con comentarios espontáneos, lo que contribuyó a que nadie se sintiera fuera de lugar.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el equipamiento de los pilotos, firmado por Hebo, una marca nacida en Catalunya cuyo nombre procede de la expresión “és bo” (“es bueno”, en catalán). Una anécdota lingüística que es toda una declaración de intenciones: fabricar material que realmente funcione. Porque Bou, Marcelli y Fujinami no solo la visten en sus competiciones y entrenamientos, sino que son clave y parte del desarrollo ya que cuando desarrollan un producto nuevo ellos son los probadores. En base a sus comentarios se realizan las correspondientes adaptaciones de cara al producto final. Además, tienen pilotos en todas las disciplinas tal como explicó Manuel Suárez Managing Director de Hebo.

Al terminar, la imagen era los participantes con la ropa cubierta de polvo, el cansancio reflejado en el cuerpo y una sonrisa que hablaba por sí sola. Más allá de la técnica adquirida, todos se llevaban a casa la certeza de haber compartido pista con tres figuras históricas del trial y de haber comprobado que conducir una maxitrail fuera del asfalto no solo es posible, sino que puede ser apasionante cuando se dominan los fundamentos.

Esta iniciativa de Repsol fue mucho más que un curso: fue un acercamiento directo entre la élite del motociclismo, una oportunidad de aprender de los mejores en un entorno único y de derribar el mito de que el off-road está reservado a unos pocos. Al fin y al cabo, si algo quedó claro en Les Comes es que, con los consejos adecuados, la moto adecuada y el equipamiento de confianza, cualquier motorista puede descubrir el placer de llevar una maxitrail por caminos de tierra. Y hacerlo bajo la mirada —y el ejemplo— de Bou, Marcelli y Fujinami fue, sin duda, un privilegio irrepetible.