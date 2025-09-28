Cómo lavar tu coche por fuera de forma rápida y eficiente

Todos los conductores/as sueñan con tener siempre el coche limpio, tanto en el interior como en el exterior, puesto que un vehículo impecable transmite una mejor imagen que uno sucio. No obstante, para que tu vehículo luzca como nuevo, es necesario que le dediques tiempo y que le realices una buena limpieza de forma periódica, sobre todo si lo aparcas en la calle, donde el polvo, la lluvia, la arena y los mosquitos se convierten en los principales enemigos para mantenerlo en perfectas condiciones.

Además, una buena limpieza también mejora la seguridad, el confort y el estado del vehículo. A continuación, te daremos una serie de claves y consejos para que puedas lavar tu coche de una forma completa, rápida y sencilla.

Las llantas suelen ser de las partes más descuidadas del coche / Archivo

Arena y salitre

Debes tener mucho cuidado con la arena que se mete por las ranuras del vehículo y se pega en la carrocería, sobre todo si vives en zonas de playa, puesto que si no eliminas bien todos los restos de arena antes de frotar el coche con una esponja o un trapo, rallarás la pintura de la carrocería. Para retirar toda la arena lo mejor es emplear aire a presión, aunque si no dispones de dicho sistema de limpieza, puedes utilizar una lanza con agua a presión sin cepillo.

En cuanto al salitre, una capa muy fina de sal que se queda fija sobre la carrocería, es fundamental que lo retires con agua, puesto que es muy corrosivo y dañino para la pintura. Si el vehículo tuviera alguna zona con la pintura levantada, la sal podría oxidar la chapa.

Excrementos de pájaro y mosquitos

Los excrementos de los pájaros contienen mucho ácido, por lo que debes eliminarlos cuanto antes, ya que si no lo haces pueden corroer la pintura de la carrocería. Si en el momento no puedes darle una “ducha” al coche con una manguera, es recomendable que utilices un pañuelo de papel para retirar el excremento y, en cuanto puedas, termines de limpiarlo con agua.

Los mosquitos que se quedan pegados en la parte frontal del coche también pueden causar daños a la pintura, por lo que también es recomendable que los elimines lo más pronto posible con agua.

Limpieza de las llantas

Las llantas suelen ser de las partes más descuidadas del coche y no debería de ser así, puesto que no sólo se manchan por la suciedad del asfalto, sino también por la grasa y el polvo que desprenden las pastillas de freno.

Para limpiar las llantas a fondo necesitas un cubo de agua templada, jabón neutro, un cepillo, una bayeta de microfibra, una brocha de cerdas de silicona y algún producto especial limpiallantas. No es aconsejable que utilices limpiallantas ácidos, ya que pueden dejar manchas; la mejor opción siempre será un producto neutro. Estos son los pasos que debes seguir para limpiar las llantas de tu coche:

Echa agua a presión para darle una limpieza general. Aplica el producto especial para llantas y dejarlo actuar durante el tiempo indicado en las instrucciones. Frota con la bayeta de microfibra o el cepillo. Limpia con una brocha de cerdas de silicona los huecos más complicados. Aclara con abundante agua.

Conseguirás un mejor resultado si lavas el coche con la manguera a presión o a mano con un cubo y una bayeta / Archivo

Limpieza del exterior del coche

El método más rápido y cómodo a la hora de lavar el coche es el túnel de lavado, aunque conseguirás un mejor resultado si lavas el coche con la manguera a presión o a mano con un cubo y una bayeta, lo que se conoce como “detailing”. Y es que, aunque lleve más tiempo, es mucho mejor para tu vehículo, ya que con el túnel de lavado podrías dañar la carrocería.

Estos son los pasos a seguir para que tu vehículo luzca brillante y como nuevo: