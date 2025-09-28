Equipados de los pies a cabeza gracias LS2 Helmets

En el corazón industrial de Terrassa (Barcelona), al abrigo del sol mediterráneo y no muy lejos del rugido del Circuit de Barcelona-Catalunya, se levantan los 10.000 metros cuadrados que LS2 Helmets destina a su sede europea. Allí, cada día salen al mundo 5.000 cascos, un millón al año, destinados a motoristas de Europa, Oriente Medio y África. Un ritmo imparable que habla de una marca joven, pero con las ideas claras desde su fundación en 2007.

Sede de LS2 en Terrassa / Sergi Mejías

De Cantón a Terrassa: la historia de los hermanos Liao

Todo empezó en el sur de China, en la región de Cantón. Allí, los hermanos Arthur y Paul Liao, tras años fabricando cascos y equipamiento para terceros bajo la marca MHR, decidieron que ya era hora de jugar en primera división con nombre propio. Así nació LS2, acrónimo de Liao Shi, que quiere decir ‘a la manera de la familia Liao’ y el 2 en referencia a los dos hermanos.

El puerto cercano de Barcelona, el clima y una cultura acogedora con similitudes a su tierra natal fueron claves para elegir Terrassa como base de operaciones en Europa. Hoy, esta sede se ha consolidado como el centro neurálgico de la compañía en el Viejo Continente, desde donde gestionan el crecimiento de un gigante que ya vende en más de 125 países y fabrica más de 4 millones de cascos al año, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en equipamiento motorista.

Sede de LS2 en Terrassa / LS2

Una marca que viste al motorista... de verdad

Hoy, LS2 no solo hace cascos. Se ha convertido en una marca de referencia en el mercado que viste al motorista de los pies a la cabeza. Cascos, chaquetas, pantalones, guantes, botas… y como novedad para 2025, bolsas y mochilas tanto para moto como para el usuario. Una expansión natural que responde a una demanda clara: el motorista quiere soluciones completas y coherentes. Y LS2 quiere dárselas.

“Nuestras chaquetas no son solo bonitas; están pensadas al detalle”, nos explican. Y lo comprobamos en modelos como la Apollo Adventure, con cordura, tres capas, gran ventilación y bolsillos waterproof por 599 euros, o la urbana Bolton, una softshell con alma de tres estaciones por solo 159 euros. A eso se suman los pantalones Travel, Stone o Coast y guantes como los All Terrain II o los impermeables Thermorain. Además cuentan con botas, intercomunicadores, protecciones y gafas de máscara.

Sede de LS2 en Terrassa / Sergi Mejías

Cascos para todos, desde el urbanita al dakariano

El catálogo de cascos es de vértigo: 37 modelos, desde 80 hasta 799 euros, y todos con una propuesta clara de valor. Para el día a día, el Rapid III, integral básico con buena ventilación por 99 euros. Para los más exigentes, el Thunder GP Pro de carbono, homologado FIM, por 799 euros, o el modular Advant X Carbon, el único en su categoría con mentonera de carbono por 469 euros.

Y si hablamos de aventura, el Explorer Carbon (429 euros) o el X Force, pensado para el Dakar, con visera extensible y solo 1.200 gramos, destacan en un mercado cada vez más técnico. “Lo que sirve en Europa no sirve en todo el mundo”, nos comenta Giuseppe Porcu, CEO de LS2, muy consciente de las diferencias entre mercados. “EEUU es completamente distinto: allí reina el offroad y el custom”, añade.

Sede de LS2 en Terrassa / LS2

La clave: calidad asequible

En un mundo donde muchas marcas han caído por su afán de abaratar costes, LS2 se mantiene firme: “Nuestros clientes pedían más y más barato, pero nosotros no queríamos sacrificar la calidad”, sentencia Arthur Liao. Y es que en sus venas corre gasolina, como él mismo afirma.

Sus cascos están homologados, testados en sus propias instalaciones con maquinaria de última generación, y más de 100 patentes avalan su compromiso con la innovación. Todo sin dejar de lado la competición: 30 pilotos en 9 categorías, desde los inicios con Loris Baz y Héctor Barberá, hasta embajadores como Kirian Mirabet, ayudan a probar y mejorar cada producto. Fermín Aldeguer en MotoGP, Manuel González en Moto2, David Muñoz en Moto3, Xavier Vierge en Superbikes y Edgard Canet en el mundo de los raids y Dakar son una buena muestra de los pilotos equipados por LS2.

Una marca global con alma local

LS2 está presente en más de 125 países. Es número 1 en ventas en España e Italia, top 3 en Francia y top 5 en Alemania. Cada año vende millones de cascos y factura cifras que invierte en seguir creciendo. Solo en marketing, el presupuesto supera los 4,9 millones de euros, la mitad en motorsport. Porque aquí, además de calidad y diseño, hay pasión por las carreras.

Además, acaban de adquirir una fábrica en Vietnam para reducir su dependencia de China, donde ya trabajan 1.600 personas fabricando 3,2 millones de cascos al año.

Equipados de los pies a cabeza gracias LS2 Helmets / LS2

Move Ahead: el futuro sobre ruedas

De cara a 2025, LS2 lanza tres gamas de bolsas: Freedom, Shield y Move Ahead, con soluciones para la moto (alforjas, bolsas de depósito, túnel escúter) y para el piloto (mochilas, riñoneras y perneras). Porque el motorista no se detiene, y LS2 tampoco.

Con propuestas como la mochila Shield extensible para guardar el casco, o viseras como la LS2 Irid Dynamic, que cambian de color en 0,09 segundos, queda claro que la marca va un paso por delante.

Terrassa ya no solo es una ciudad con tradición textil o industrial. Ahora también es la capital europea del casco. Y de mucho más. LS2 ha conseguido lo que parecía imposible: crecer desde China sin perder el alma, con un pie en la calle y otro en el paddock. Porque como dice su fundador: “Marcas que eran reyes han desaparecido. Nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte”. Y lo hacen. Cada día. Desde Terrassa para el mundo.