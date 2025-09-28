BMW Group y Galp han inaugurado el mayor parque de carga eléctrica de Iberia en el centro comercial de Intu Xanadú (Arroyomolinos, Madrid). La instalación cuenta con 116 puntos de recarga, 16 ultra rápidos y 100 semi rápidos, con una potencia de 180 kW y 22 kW respectivamente.

En total, más de 3,6 MW de potencia que garantiza la carga simultánea de múltiples vehículos, sin riesgo de saturación. La localización es especialmente conveniente al estar situada al pie de en una de las principales autopistas de media distancia y largo recorrido del país.

BMW inaugura el mayor parque de recarga de coches eléctricos de toda la Península / BMW

“La movilidad eléctrica necesita soluciones de carga para que los clientes ganen más confianza en sus desplazamientos. Desde que lanzamos el BMW i3 en 2013, hasta el lanzamiento del BMW iX3 en este 2025, han pasado 12 años y la tecnología de los vehículos ha hecho que las estaciones de carga también evolucionen tanto por capacidad para acoger al parque móvil como por la velocidad de carga que los vehículos necesitan” afirma Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group Iberia.

A su vez, João Diogo Marques da Silva, co-CEO de Galp destaca que “en los últimos 5 años Galp ha invertido más de 1,3 mil millones de euros en España lo que refleja la importancia de este país en nuestra estrategia”.

David Álvaro, CEO de Galp en España añade: “Porque la transición energética no se hará sin la adhesión de los ciudadanos, estamos democratizando el acceso a puntos de carga en la Comunidad Autónoma en la que se ha registrado el mayor volumen de ventas de coches eléctricos”.

BMW iX3 / Fabian Kirchbauer

Mirando al futuro

BMW Group es una empresa que mira a largo plazo. Prueba de ello es que, para el Grupo, la movilidad eléctrica comenzó en 1972 en los JJ.OO de Múnich con el primer coche de baterías que sirvió para dar servicio en el evento. A lo largo de los años, BMW Group ha probado diferentes prototipos hasta llegar al primer BMW i3 (2013), un modelo pensado en la movilidad 100% eléctrica desde sus inicios.

Doce años después, BMW Group no sólo dispone de movilidad premium 100% eléctrica en dos y cuatro ruedas, aportando un valor diferencial en la industria, sino que los conductores de un vehículo eléctrico del Grupo BMW pueden acceder a BMW/MINI Charging; un servicio integral que da acceso a una amplia red de estaciones de carga pública para vehículos eléctricos, operadas por diferentes compañías, bajo un único contrato.

En España, más de 25.000 puntos de carga están adscritos y permite a los usuarios gestionar la carga a través de la tarjeta de BMW/MINI Charging, la aplicación My BMW/MINI o el propio vehículo, facilitando la localización de puntos de recarga, el inicio y fin de sesiones y el acceso a tarifas preferentes.