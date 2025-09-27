Probamos en exclusiva todos los coches candidatos al Car Of The Year 2026 en el Tannistest

Semana intensa la pasada, sí señor. Estuvimos en la Jutlandia Septentrional, al norte de Dinamarca, donde cada año los jurados del premio The Car Of The Year se reúnen para poner a prueba a todos los vehículos finalistas del galardón. Como miembro y vicepresidente del jurado europeo pudimos probar en exclusiva muchos de los coches que en breve estarán en nuestras carreteras. Pudimos ser los primeros en probar el Leapmotor B10 (que se producirá en España), el Firefly (marca de Nio), el nuevo motor híbrido GLP del Dacia Bigster 4x4, el Alpine A390, el Toyota CHR+, el Kia EV4 GT y el Renault 4 Savanne 4x4, entre otros.

La lista contó este año con 26 modelos participantes, que durante cinco días hemos podido conducir por las carreteras cercanas a la zona de Tversted, y también por las playas de Kjul, Uggerby y Tornby. Sí, las playas, porque en Dinamarca se puede circular por la arena siempre que no se supere la velocidad de 30 km/h, una norma que todo el mundo respeta. Cuestión de responsabilidad y educación.

Más de 70 coches

Durante las pruebas exclusivas, 110 representantes de las marcas participantes, entre ingenieros, responsables de producto y de comunicación, estuvieron a nuestra disposición para resolver dudas y compartir impresiones sobre cada uno de los modelos. Unas conversaciones muy interesante que nos han premitido conocer al detalle las novedade más importantes y los planes de futuro inmediato. Los 33 miembros del jurado europeo que estuvimos en el Tannistest 2025 comprobamos que este año la batalla será más cerrada que nunca. La mayoría de los modelos probados eran eléctricos (había 54 unidades para conducir) y solo 13 no eran enchufables.

Llaves Tannistest 2025 / Xavier Pérez

En la primera jornada de test nos desplazamos hasta el aeropuerto de Syndal donde pudimos realizar las pruebas de esquiva y frenada de los candidatos. Como cada año, se colocaron obstáculos y maniquís simulando personas para ver el comportamiento de cada uno de los coches en situaciones extremas. Algunos mostraron pequeñas mejoras pendientes en tema de suspensiones, pero la gran mayoría demostraron mayores prestaciones gracias a la electrónica y la tecnología de ayuda a la conducción embarcadas a bordo.

Tannistest 2025, Elk Test / Xavier Pérez

En el ecuador del 'test del Alce' (tal y como se conoce popularmente a la prueba de frenada con esquiva en carretera), dos de los vehículos participantes fueron aún más protagonistas. El presidente del jurado europe, el danés Soren Ransmussen, fue el encargado de servir los populares 'hot-dogs' daneses que se cocinaron en unas parrillas eléctricas para barbacoa alimentadas por las baterías de un Kia EV4 y un Hyundai Ioniq 9 gracias a su tecnología V2L (vehicle to load).

Tannistest 2025, conducción nocturna / Xavier Pérez

Por la noche, los miembros del jurado probaron la iluminación de los diferentes modelos candidatos por las carreteras cercanas al Hotel Tannishus, base de operaciones de esta 47ª edición. A partir de las 20:00 pudimos comprobar el rango de luz de los coches, tanto en circulación como en parado. Las imágenes de luces de bienvenida de la gran mayoría de los coches ofrecieron un espectáculo realmente curioso. Y es que hoy en día casi todos los fabricantes equipan esa especie de ceremonial de recepción para que el usuario se sienta algo más especial.

Durante el resto de las jornadas, pudimos poner a prueba a los candidatos en diversas condiuciones de conducción, vigilando, eso sí, dejarlos con la suficiente carga para que el siguiente jurado pudiese realizar una prueba en condiciones. Desde la organización se instalaron varios puntos de recarga para mantener a la flota en condiciones de uso desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde.

23 marcas participantes

Al final de la semana de test conseguimos conducir, con una media de 120 kilómetros de test por cada uno, los modelos candidatos. En total participaron en la 47 edición del Tannistest 23 marcas, algunas con varios modelos candidatos. De todas ellas, cinco eran chinas (BYD, Firefly, Leapmotor, MG y Zeekr), dos coreanas (Hyundai y Kia), cinco japonesas (Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki y Toyota). El resto eran fabricantes europeos (Alpine, Audi, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Jeep, Mercedes-Benz, Opel, Renault y Skoda).

Tannistest 2025 / Xavier Pérez

Como conclusión de todas las pruebas, señalar que la apuesta eléctrica está muy madura, las prestaciones son en general muy buenas y sorprenden los modelos híbridos convencionales (tanto de marcas chinas como del resto). Gustó mucho el GLP híbrido 4x4 de Dacia.

Y si hablamos de diseño y equipamientos, destacar que tal vez muchos fabricantes están asumiendo cierta dosis de estilo 'chino' en sus creaciones. Cromados, parrillas muy recargadas de diseño, salidas de aire acondicionado demasiado grandes, brillos en las pantallas (bastante grandes de tamaño), ángulos en las carrocerías, están al orden del día. Parece como si los chinos se están volviendo cuerdos y tradicionales y los europeos se vuelven 'chinorris'. Ver para creer. Juzguen cuando puedan y tengan ocasión de verlos.