El Lamborghini Diablo cumple 35 años como leyenda viva del automóvil

Hay coches que pasan por el mercado sin hacer demasiado ruido, y hay otros que llegan para dejar huella. El Lamborghini Diablo, presentado en 1990, pertenece al segundo grupo. Venía con la difícil tarea de suceder al mítico Countach, y lo consiguió con una mezcla de brutalidad mecánica, diseño futurista y unas prestaciones que todavía hoy impresionan.

Lamborghini Diablo Ptototype 132 / Lamborghini

El proyecto arrancó en 1985 bajo el nombre de Project 132, con una premisa clara: crear el coche más rápido del mundo. La llegada de Chrysler dos años más tarde cambió el rumbo del diseño, suavizó algunas líneas, pero mantuvo intacto su carácter. Así nació una silueta que no solo respetaba la esencia de Lamborghini, también la proyectaba hacia el futuro. Las puertas de tijera, la trasera agresiva, los volúmenes exagerados fueron su seña de identidad.

Su puesta de largo fue en el Rally de Montecarlo y enseguida empezaron a llegar los primeros pedidos, incluso antes de que la prensa pudiera probarlo.

El V12 que lo cambió todo

La receta mecánica era pura tradición Lamborghini: motor V12 atmosférico de 5.7 litros, 492 CV, 580 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en unos 4,5 segundos. Cifras más que serias para la época, que además se acompañaban de un comportamiento dinámico muy por encima de lo esperado y un sonido espectacular. En el circuito de Nardò alcanzó los 337 km/h, superando el objetivo inicial y colocándose como uno de los coches más rápidos del planeta.

Motor V12 del Lamborghini Diablo / Lamborghini

Pero el Diablo no era solo potencia bruta. Lamborghini se tomó la molestia de hacerlo algo más habitable e introdujeron asientos ajustables, elevalunas eléctricos, climatización y un equipo de sonido Alpine. Puede parecer poco hoy, pero para un coche de 1990, era todo un lujo.

Evolución constante

A lo largo de su vida comercial —hasta 2001— el Diablo fue evolucionando con versiones cada vez más prestacionales o exclusivas. En 1993 llegó el VT, el primero con tracción total en un Lamborghini V12, mejorando la estabilidad sin matar el carácter. Ese mismo año apareció el SE30, edición limitada para celebrar los 30 años de la marca. Su motor subía a 525 CV, y en la variante Jota se estiraba hasta los 596.

Lamborghini Diablo VT / Lamborghini

Dos años después debutó el VT Roadster, abriendo una nueva vía para los V12 descapotables. Y con la entrada de Audi en 1998, el Diablo recibió una puesta al día importante: faros fijos, ABS, motor de 6 litros y un diseño más pulido. Llegaban nuevas versiones como el GT (575 CV y 338 km/h) o los VT 6.0 y 6.0 SE, estos ya con la firma de Luc Donckerwolke, primer jefe de diseño de Lamborghini bajo control alemán.

Lamborghini Diablo VT Roadster / Lamborghini

En 1996 se lanzó el campeonato monomarca Super Sport Trophy, con el Diablo SV-R como protagonista. A partir de él se desarrollaron dos prototipos GT1 Stradale —una rareza con 655 CV— y el GT-R, con 40 unidades homologadas para circuito que llegaron a competir en Japón y Europa.

Lamborghini Diablo GTR / Lamborghini

Un coche nacido para el estrellato

El Diablo no solo se hizo famoso por sus cifras. Estuvo en películas como Dos tontos muy tontos, Muere otro díaExit Wounds, y en series como Smallville o Nip/Tuck. Se convirtió en coche de culto en videojuegos, especialmente en la saga Need for Speed, y apareció en un anuncio con Cindy Crawford que aún muchos recuerdan. También fue coche de famosos: Mike Tyson, Jay Leno, Rod Stewart, Jay Kay (Jamiroquai), Nicolas Cage... todos quisieron uno.

Lamborghini Diablo SE / Lamborghini

Legado imponente

Con más de 2.900 unidades fabricadas, el Diablo fue el Lamborghini más vendido hasta entonces. El color más popular fue el rojo, con más de 550 unidades, pero lo interesante es que se podía elegir entre más de 60 colores, 40 de ellos personalizables. Una filosofía que más tarde daría lugar al programa Ad Personam de la marca.

Lamborghini Diablo SE30 / Lamborghini

Hoy, con el apoyo de Lamborghini Polo Storico, el Diablo vive una segunda juventud. Modelos bien conservados o restaurados se cotizan al alza, especialmente los SE30, GT y GT-R. En 2023, un SE30 se subió al podio del Pebble Beach Concours d’Elegance, demostrando que su magnetismo sigue intacto.

Lamborghini Diablo SV / Lamborghini

No fue un coche perfecto, ni pretendía serlo. Fue exagerado, visceral, poco práctico. Pero justo ahí radicaba su encanto. El Lamborghini Diablo redefinió lo que podía ser un superdeportivo, y 35 años después, su legado sigue rugiendo con fuerza.