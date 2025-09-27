Ya puedes construir paso a paso a Rayo McQueen

Si te gustan las películas y las carreras, Rayo McQueen tiene que ser uno de tus personajes favoritos de la gran pantalla. Cars se estrenó en el año 2006 y dejó dos películas más, Cars 2 (2011) y Cars 3 (2017). Ahora puedes construir paso a paso al coche más veloz del planeta, Rayo McQueen.

¿En qué coche está basado Rayo McQueen?

Disney no ha revelado este secreto. Se dice que el coche de carreras más famoso de la gran pantalla es una mezcla entre tres coches: el Chevrolet Corvette C6, el Dodge Viper GTS y el Ford GT40. Sí que es verdad que Rayo McQueen también está inspirado en coches de la NASCAR y Le Mans, para darle un diseño que transmitiera velocidad y carácter.

Rayo McQueen / Pixar

Rayo McQueen puede estar inspirado en el Chevrolet Corvette C6 por su silueta alargada y aerodinámica que se parece mucho a la del coche de la firma estadounidense. Está claro que los faros estilizados y el diseño deportivo, resaltaron las líneas del personaje.

El Dodge Viper GTS sirvió de inspiración para Rayo McQueen en sus líneas fluidas y robustas. Esto le dio al número 95 una presencia visual imponente, capaz de transmitir fuerza y agilidad.

Rayo McQueen está inspirado, no en cuanto al diseño, pero si en la idea, en el FordGT40 (coche mítico de Le Mans), por la esencia competitiva y agresiva de este coche legendario, admirado por su histórico legado en el mundo del automovilismo.

Monta a Rayo Mcqueen con Lego

Cada año que pasa, la empresa danesa de juguetes, Lego, estrena nuevas figuras para que monten los amantes del automovilismo. En su sección Lego Speed Champions, puedes comprar para montar por piezas todos los monoplazas de la temporada 2024 de Fórmula 1, el Porsche 911 GT3 RS, el Nissan Skyline GT-R de Fast & Furious, el Ferrari F40…

El Lego de Rayo McQueen / Lego

A partir del 1 de enero de 2026, y por el precio de 27,99 euros, podrás montar a un Rayo McQueen formado por 270 piezas, que mide aproximadamente 4 centímetros de alto, 7 de ancho y 14 centímetros de largo. El modelo cuenta con detalles de su versión cinematográfica, como el rayo, las pegatinas de los faros, su característico número 95, el logotipo del patrocinador Rust-Eze, y el logo de Lightyear impreso en los neumáticos. No se ha confirmado nada, pero probablemente Lego seguirá añadiendo personajes de las películas de Cars para completar la colección.