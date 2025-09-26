Viajar en camper cuando todos vuelven: esa es la clave

Mientras la mayoría ya ha guardado las maletas y vuelve a la rutina, hay quienes esperan precisamente este momento para lanzarse a la carretera y disfrutar de sus vacaciones. Septiembre y octubre se han convertido en los meses favoritos para quienes buscan una escapada sin prisas, sin sofocos, sin aglomeraciones y con esa luz dorada que solo tiene el final del verano, y que desde el confort de una camper se aprecia mejor que en ningún otro sitio.

Con una camper tienes siempre acceso a los mejores lugares y las mejores vistas / Roadsurfer

Roadsurfer, líder europeo en el alquiler de campers y autocaravanas, lo sabe bien. Por eso, estos dos meses son el momento ideal para aprovechar su red de estaciones y su amplia flota para improvisar una ruta, explorar nuevos rincones y disfrutar del viaje sin estrés ni horarios. Porque el final del verano no es una despedida, sino una oportunidad para vivir una temporada distinta, con menos calor, más espacio y mejores precios.

Sin horarios, sin reservas, sin límites

Viajar en camper en septiembre y octubre tiene ventajas que van más allá del precio. El clima sigue siendo agradable, las carreteras están más despejadas y los destinos turísticos recuperan su esencia. Puedes decidir cada día si prefieres montaña o playa, costa norte o interior. Si llueve en un sitio, cambias de rumbo. Si te enamoras de un lugar, te quedas un día más. No hay fechas límite ni itinerarios cerrados. Tú decides el ritmo.

Con Roadsurfer, esa flexibilidad es total. Puedes recoger la camper en cualquiera de sus seis bases en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Sevilla), elegir entre modelos compactos como la Volkswagen California, opciones intermedias como la Mercedes-Benz Marco Polo o vehículos más amplios como la Grand California o la Bürstner. Todas vienen equipadas con cocina, camas cómodas, calefacción estacionaria y opciones como ducha exterior o toldo desplegable.

Y lo mejor: puedes conducir desde los 18 años, llevar a tu mascota sin coste adicional, recorrer kilómetros sin límite y cancelar o modificar tu reserva hasta 48 horas antes de la salida. Además, Roadsurfer ofrece asistencia 24 horas y una experiencia 100% digital, con reserva sencilla online y tutoriales en vídeo para que no tengas que preocuparte de nada.

Las mascotas son bienvenidas en las camper de Roadsurfer / Roadsurfer

¿No sabes dónde dormir? Su app Roadsurfer Spots te permite reservar parcelas únicas y tranquilas en medio de la naturaleza, desde granjas ecológicas hasta viñedos o casas rurales. Todo integrado para que no pierdas tiempo buscando dónde pasar la noche.

Tres rutas para disfrutar del otoño

Ruta del Atlántico (Bilbao - A Coruña). Playas salvajes, buena gastronomía y paisajes verdes. Desde la base de Roadsurfer en Bilbao, recorre la costa vasca, cántabra y asturiana pasando por lugares como San Sebastián, Comillas, Llanes o Cudillero. El broche de oro: llegar a A Coruña y ver la Torre de Hércules al atardecer. Menos turistas, más tranquilidad y un mar que en septiembre todavía invita al baño. Andalucía y Algarve (Sevilla - Lagos). El sur en otoño es un regalo: sol garantizado, playas casi vacías, cultura en cada esquina y temperaturas suaves. Desde Sevilla o Málaga puedes cruzar la frontera y descubrir Doñana, Matalascañas, la Costa de la Luz y ya en Portugal, pueblos como Tavira, Lagos o Sagres. Perfecto para amantes de la fotografía, del mar y de la gastronomía local. Mediterráneo interior (València - Teruel - Zaragoza - Barcelona). Una ruta menos transitada que combina naturaleza, cultura y carreteras secundarias. Desde la base de Roadsurfer en Valencia, pon rumbo al interior para visitar Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España, cruzar los viñedos del Bajo Aragón, probar la cocina aragonesa en Zaragoza y terminar en la costa catalana. Una mezcla única de sierra, cultura y mar.

Asiento en primera fila

Dormir frente al mar, cocinar con vistas, cambiarte tras una ruta de senderismo, leer bajo el toldo mientras atardece... Viajar en camper no es solo moverse, es disfrutar del momento como en ningún otro lugar.

Septiembre y octubre son, cada vez más, los meses preferidos para quienes no necesitan seguir el calendario de las vacaciones escolares y buscan temperaturas fescas, huir de las multitudes, y ver los paisajes en primera fila. Porque la mejor época para viajar no siempre es cuando todos lo hacen. A veces, es justo cuando nadie lo espera.