¿Estás pensando en contratar un seguro por días? Resolvemos todas tus dudas

El seguro por días, aunque es una fórmula cada vez más utilizada, todavía despierta algunas cuestiones para los usuarios. Por ello, en el día de hoy traemos algunas de las dudas más frecuentes para los conductores españoles, de cara a poder contratar este tipo de seguros sin problema:

¿Cuántos días se puede contratar un seguro temporal?

Los seguros por días pueden contratarse desde solo 1 día hasta un máximo de 90 días consecutivos. Con el seguro por días solo se paga por los días que uno necesita, sin cuotas anuales ni gastos fijos.

El seguro por días no tiene permanencia / Freepik

¿Qué tipo de vehículos pueden asegurarse por días?

Una de las grandes ventajas de este seguro temporal es que no se limita a turismos convencionales. Esta modalidad está diseñada para cubrir prácticamente cualquier tipo de vehículo a motor, siempre que esté matriculado y tenga la documentación en regla.

Así, se puede contratar para coches, motos, furgonetas, camiones, remolques, autocaravanas, microcars, quads y vehículos con matrícula temporal. También resulta útil para vehículos menos comunes como coches históricos o clásicos, que solo circulan en exhibiciones.

¿Cuándo entra en vigor la póliza?

En la mayoría de los casos, el seguro por días entra en vigor de inmediato tras la contratación. La fecha de inicio aparecerá reflejada en la póliza y suele ser efectiva desde el mismo día de pago, pero conviene informarse al respecto.

¿Se puede asegurar un coche del que no eres propietario?

Es posible asegurar un vehículo alquilado, prestado o incluso recién comprado que aún no está a nuestro nombre.

Es posible asegurar un vehículo alquilado, prestado o incluso recién comprado / Freepik

¿Nos pueden multar si hemos contratado el seguro por días y no aparece en FIVA?

No, no nos pueden multar por no aparecer en el FIVA si tenemos un seguro de coche por días y el seguro está activo. El FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados) puede tardar en actualizarse, pero nuestro seguro es válido desde el momento de su contratación. Si nos multan, podemos recurrir la multa presentando la póliza y la documentación del seguro.

¿Se pueden asegurar vehículos con matrícula temporal?

Los seguros por días también engloban este tipo de matrículas. Una situación que se da, por ejemplo, durante el proceso de compra de un coche nuevo.

¿Existe permanencia en este tipo de seguros?

El seguro por días no tiene permanencia. Finalizado el periodo contratado, el seguro se cancela automáticamente, sin renovaciones automáticas ni compromisos a largo plazo.

¿Hay que ir a una oficina para contratar el seguro por días?

No. La contratación es rápida y se puede hacer 100% online. Podemos obtener nuestra póliza en menos de cinco minutos desde cualquier dispositivo, sin papeleos ni desplazamientos.